Четыре слова, которые разрушают вашу личную жизнь: сваха раскрыла главную ошибку на свиданиях

Сваха советует не делать выводы после пешего же свидания / © Фото из открытых источников

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После первого свидания люди часто решают, стоит ли встречаться снова. Если не возникло сильного влечения или романтического волнения, знакомство нередко заканчивается фразой «не было той искры». Австралийская сваха Луанн Уорд, работающая в сфере знакомств уже 33 года, считает, что из-за таких поспешных выводов люди иногда отказываются от отношений, которые могли бы развиться.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему «искра» на первом свидании может обманывать

По словам свахи, многие ожидают, что уже в течение первых 90 минут знакомства почувствуют сильное романтическое притяжение. Если этого не происходит, они воспринимают встречу как неудачную и не хотят продолжать общение.

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Проблема, по мнению Луанн, в том, что мгновенная химия не гарантирует совместимости в долгосрочных отношениях. Сильное волнение может возникнуть сразу, но само по себе ничего не говорит о том, как человек будет относиться к партнеру, совпадают ли их ценности и одинаково ли они представляют общую жизнь.

К тому же, первая встреча не всегда проходит легко. Люди нервничают, пытаются произвести хорошее впечатление, теряются в разговоре или обмениваются стандартными вопросами о работе и увлечениях. Поэтому даже приятное знакомство может показаться пресным.

Уорд рассказывает, что видела случаи, когда люди чуть не отказывались от повторной встречи, но впоследствии между ними развивалась симпатия. В то же время яркое влечение с первых минут далеко не всегда приводило к крепким отношениям.

Почти половина одиноких людей влюблялась не сразу

Исследование Singles in America, которое Match проводила вместе с исследователями Института Кинси при Университете Индианы, показало: 49% опрошенных американских одиночек впоследствии испытывали любовь к изначально не вызывавшему в них влечению человека.

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Чаще изменить первое впечатление помогал хороший разговор — об этом сообщили 47% участников исследования. Еще 41% назвали общие интересы, а 35% — общие ценности. Кроме того, 41% респондентов готовы рассмотреть второе свидание, даже если первое не было особенно увлекательным.

Эти цифры не означают, что поезд обязательно появится впоследствии или что каждое знакомство следует продолжать. Они лишь показывают, что первое впечатление не всегда предопределяет дальнейшие чувства.

Уорд советует не заставлять себя встречаться с человеком, который совсем не привлекает. Если же разговор был приятным, есть любопытство и хотя бы минимальная симпатия, не стоит требовать от первого свидания эффекта романтического фейерверка.

Как понять, стоит ли встречаться снова

После совета Уорда читатели Daily Mail разделились на два лагеря. Одни согласились, что первое свидание может быть слишком нервным, чтобы делать окончательные выводы. Другие заметили: не хотят тратить время ни свое, ни чужое, если романтического интереса нет совсем.

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Одна из читательниц объяснила, что готова прийти на второе свидание, если ей интересно общаться с мужчиной и она, во всяком случае, представляет возможность физической близости. Но если сама мысль о поцелуе вызывает сходу, продолжать знакомство ради опыта она не желает.

Остальные напомнили, что волнение способно испортить первое впечатление. Человек может растеряться, неудачно пошутить или не знать, как поддержать разговор. В таком случае вторая встреча действительно может показать больше — особенно если первоначальное любопытство все же было.

В то же время часть комментаторов не согласилась с мнением, что поезд может появиться позже при любых обстоятельствах. По их мнению даже внимательное отношение и хорошие манеры не гарантируют романтических чувств.

Так что совет эксперта не означает, что нужно игнорировать собственные ощущения или ходить на свидание с человеком, который не нравится. Речь идет о другом: не путать отсутствие мгновенного увлечения с полным отсутствием интереса. Если знакомство оставило приятное впечатление и хочется узнать больше о человеке, это тоже может быть достаточным основанием для еще одной встречи.

Знакомства в эпоху бесконечного выбора — как меняются отношения

Когда знакомства начинаются с приложений, выбор кажется бесконечным: достаточно нескольких свайпов, чтобы перейти в новый профиль, если человек не заинтересовал сразу. Такой формат приучает быстро оценивать потенциальных партнеров по фотографиям и коротким анкетам, а неудобная пауза в разговоре или отсутствие мгновенного увлечения могут стать поводом двигаться дальше.

В то же время, постоянный поиск новых вариантов способен усиливать усталость от знакомств и создавать ощущение, что людей легко заменить другими. О том, как приложения изменяют представление о любви, свидетельствуют и психологические исследования, изучающие влияние такого формата общения.

Чтобы не теряться среди многочисленных знакомств, важно понимать не только то, кого хочется встретить, но и зачем человек вообще ходит на свидание. Одни ищут серьезные отношения, другие хотят легкого романа, близости без обязательств или просто приятного общения. Сами по себе разные ожидания не являются проблемой, если люди честно говорят о них.

Неопределенность может затягивать знакомства с несовместимыми партнерами и оставлять обоих в ситуации, когда никто не понимает, куда движутся отношения. Именно поэтому знакомства с четким намерением помогают лучше понять собственные потребности и не тратить время на взаимоотношения, которые изначально не отвечают ожиданиям.

Первое свидание при этом не должно превращаться в экзамен, во время которого нужно через час определить, подходит ли человек для длительных отношений. Ориентир примерно в 90 минут позволяет пообщаться, оценить взаимный интерес и понять, хочется встретиться еще раз, не истощая друг друга многочасовым знакомством. Это не гарантирует, что симпатия обязательно вырастет, но помогает не требовать от первой встречи всех ответов.

Иногда достаточно понять, что с человеком интересно и комфортно, даже если мгновенного романтического фейерверка не произошло. Такой подход лежит и в основе правила 90 минут на свидании: первая встреча нужна не для окончательного вердикта, а чтобы решить, следует ли продолжить знакомство.

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