Четырёх детей более шести лет удерживали в «тюрьме на колёсах»: прокуратура требует смертной казни

51-летняя Кейша Моник Эппс и 37-летняя Тамра Маршон Стюарт. Фото: Офис шерифа Джексонвилля

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В США прокуратура добивается смертной казни для мужчины и женщины, которых обвиняют в многолетнем жестоком обращении с четырьмя детьми. По версии следствия, двое мальчиков и двое девочек более шести лет жили вместе со своими опекунами в грузовике и были лишены надлежащих условий для жизни.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Согласно материалам дела, 37-летняя Тамра Маршон Стюарт и 51-летняя Кейша Моник Эппс были основными опекунами детей. Следователи утверждают, что с января 2020 года по апрель 2026 года они вместе с детьми жили в грузовике, принадлежавшем Эппс.

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По данным прокуратуры, четверо детей были вынуждены спать в одной кровати, не получали достаточного питания, надлежащих гигиенических условий, образования и медицинской помощи. После того как их забрали из-под опеки, у одного ребенка обнаружили инфекцию, передающуюся половым путем. Еще у двоих зафиксировали нелеченные ожоги, после которых остались значительные рубцы.

Две девочки рассказали следователям о сексуальном насилии со стороны Стюарта, которое, по их словам, продолжалось годами. Двое мальчиков сообщили, что были свидетелями предполагаемого насилия и подверглись избиению после того, как рассказали об этом 51-летней женщине. Следствие утверждает, что Эппс знала о том, что происходило, однако не остановила Стюарта и не сообщила об этом в соответствующие органы.

В прокуратуре заявили, что после разъяснения прав Стюарт якобы признался в трех случаях сексуальных домогательств в отношении одной из девушек, в частности в Орландо.

Стюарту предъявлен ряд обвинений, в частности в сексуальном насилии над детьми и ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ними. Эппсу также инкриминируют преступления, связанные с сексуальным насилием и небрежным обращением с детьми, а также четыре случая несообщения о жестоком обращении с ребенком.

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Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер назвал условия, в которых жили дети, «передвижной тюрьмой» и заявил, что сторона обвинения будет добиваться максимально возможного наказания.

«Эти дети оказались в ловушке в передвижной тюрьме и подверглись жестокому обращению со стороны взрослых, которые должны были бы их защищать», — заявил он.

По словам Утмайера, прокуратура намерена добиваться смертной казни для обоих обвиняемых. Расследование дела продолжается.

Напомним, в результате крушения грузового самолета в Майами погибли люди, а самолет остановился в нескольких метрах от стоянки новых Tesla Cybercab.

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