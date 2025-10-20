Чили в трусах и не только: экс-жених уже 8 лет расплачивается за измену

Невесты / © pexels.com

Жительница Великобритании, чья помолвка закончилась из-за неверности жениха с соседкой, рассказала, что не смогла простить измену. Возмездие женщины против бывшего возлюбленного продолжается уже восемь лет, а помогает в этом родная сестра мужчины.

О своей незаурядной истории женщина рассказала анонимно в эфире популярного подкаста It’s A Girl Thing, который ведут Люси и Эбони.

Измена произошла за шесть месяцев до запланированной свадьбы. Невеста обнаружила, что ее возлюбленный изменял с соседкой, но окончательную точку поставил друг жениха.

«За две недели до свадьбы его друг признался мне во всем. Свадьбу мы отменили, а его семья была в ярости», — рассказала женщина, отметив, что после разрыва она начала собственное «возмездие».

Уже восемь лет обиженная британка использует бывшего для шуток и мести. Женщина регулярно дает его номер телефона «странным парням», которые пытаются с ней познакомиться. Из-за бесконечного потока звонков и сообщений неверный мужчина был вынужден сменить номер телефона уже дважды.

Но тут в игру вступила его сестра.

«Но каждый раз его сестра присылает мне новый номер. Похоже, его сестра держит зло на брата», — иронично добавила героиня истории.

Впоследствии сестра бывшего решила устроить брату «острый забег», когда оказалось, что он неоднократно изменял и с другими женщинами. Разгневанная родственница прибегла к особо жестокой мести, которая касалась его экипировки для велоспорта.

«Она вывернула все его велосипедные шорты наизнанку, взяла острый чили, разрезала пополам и натерла им все мягкие вставки изнутри. А потом аккуратно сложила шорты обратно в ящик. Велосипедисты же не носят нижнего белья под лайкрой — поэтому он почувствовал все на полную», — говорится в рассказе британки.

Дополнительно сестра «поработала» над зубной щеткой предателя.

Несмотря на ярость бывшего жениха, женщина уверена в своей правоте и необходимости «возмездия» за пережитое унижение и боль. Она считает, что это является справедливым наказанием.

«Он должен был пройти то, через что прошла я, и как это быть обманутой. Поэтому считаю, что он должен выгребать за мои страдания, боль и отчаяние», — сказала экс-возлюбленная.

