Чиновник 10 лет получал зарплату за "прогулы": чем закончилось безделье

Кувейтский чиновник проведет пять лет за решеткой из-за незаконного получения зарплаты в течение десяти лет / © Pixabay

Реклама

Кассационный суд Кувейта вынес один из самых строгих приговоров последних лет по делу о мошенничестве с зарплатами в государственном секторе. Местный чиновник, имя которого не разглашается, признан виновным в незаконном получении зарплаты в течение десяти лет. Все это время мужчина ни разу не появился на рабочем месте.

Об этом пишет издание Oddity Central.

Миллионный штраф «за прогулы»

Согласно материалам суда, работник числился в департаменте обслуживания граждан. Несмотря на то, что он фактически отсутствовал на работе и не выполнял никаких обязанностей, зарплата стабильно поступала на банковский счет каждого месяца.

Реклама

Когда очередная проверка обнаружила, что мужчина фактически платит за «систематические прогулы», против него возбудили уголовное дело. Суд принял жесткое решение и упек мужчину за решетку на целых 5 лет.

Кроме заключения его обязали вернуть все незаконно полученные средства, а это 104 000 кувейтских динаров (около 339 000 долларов). Более того, мужчине присудили штраф в двойном размере незаконно полученной зарплаты. В общей сложности прогульщику придется выплатить государству более 1 миллиона долларов.

От оправдания в тюрьму

Интересно, что путь к приговору был непростым. Ранее два суда низшей инстанции оправдали чиновника. Однако Кассационный суд отменил эти решения, признав доказательства вины безоговорочными.

По данным арабской газеты Al Qabas, этот приговор является частью масштабной кампании властей Кувейта против административной коррупции и мошенничества в госсекторе.

Реклама

Напомним, мужчина "перевоплотился" в свою мать и три года получал ее пенсию. Ежегодно он получал более 50 тысяч евро, пока его не разоблачили.