Чиновник подписал соглашение с вымышленной страной: обещал содействие членству в ООН (фото)

Правительственный чиновник Парагвая был вынужден уйти в отставку, когда оказалось, что он подписал меморандум о взаимопонимании с представителями вымышленной страны во главе с индийским гуру, разыскиваемым полицией за сексуальное насилие.

Об этом сообщает The Guardian.

Глава аппарата министерства сельского хозяйства Парагвая Арнальдо Чаморро подписал соглашение с представителями Соединенных Штатов Кайласы.

Какое соглашение было подписано

В документе, датированном 16 октября, отмечалось, что правительство Парагвая обязуется "рассмотреть, изучить и попытаться установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами Кайласа" и поддержать членство страны "в разных международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций".

Впоследствии Чаморро признался, что не знал, где расположена страна Кайласа, и сказал, что подписал соглашение, которое он назвал "меморандумом о взаимопонимании", после того, как представители Кайласы пообещали помочь Парагваю с несколькими вопросами, в том числе относительно орошения.

Что это за страна

На своем сайте вымышленная страна Соединенные Штаты Кайласы описывается как символ "возрождения образованной древней индуистской цивилизации, возвращаемой к жизни перемещенными индуистами со всего мира". Она якобы расположена на островах возле Эквадора.

Страной руководит самопровозглашенный гуру Нитьянанда, которого индийские власти разыскивают за несколько преступлений, в том числе сексуальное насилие. Ранее он утверждал, что может видеть сквозь стены, задерживать восход солнца на 40 минут, открывать детям "третий глаз" и заставлять коров говорить на санскрите.

Место пребывания главы "государства" пока неизвестно.

Кого еще обманули

Это отнюдь не первый случай, когда чиновники выдуманной страны обманывают международных лидеров.

В начале этого года так называемые представители Соединенных Штатов Кайласы посетили два заседания комитета ООН в Женеве, а также подписали несколько соглашений с представителями местных властей в США и Канаде. В марте мэрия города Ньюарк, штат Нью-Джерси, признала, что ее обманули, чтобы подписать соглашение о партнерстве.

Напомним, ранее в Кении пастор приказал своим последователям умереть голодной смертью, чтобы «встретиться с Иисусом». В результате жизни самоубийством покончили более 300 человек

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