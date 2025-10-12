Чиновник убегал от силовиков с 12 кг золота, переплавленного в железнодорожные костыли

Золотые слитки / © Pixabay

Российский чиновник из Краснодарского края Сергей Лесь, которого подозревают в коррупции, пытался скрыться от силовиков на микроавтобусе, прихватив с собой 100 млн рублей и 12 килограммов золота.

Как сообщает Telegram-канал Mash, драгоценный металл был переплавлен и замаскирован под железнодорожные костыли — специальные крепления рельсов к шпалам.

Источник «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что силовики гнались за чиновником 18 километров. Во время задержания пострадал его водитель — у него сломан таз.

Сергей Лесь фигурирует в деле о хищении земельных участков на 2 млрд рублей, ему грозит 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, чиновник распорядился заключать договоры купли-продажи муниципальных земельных участков с указанным им лицом. Торги не проводились, а цена была занижена в сотни раз.

Напомним, ранее в российской республике Удмуртия группа силовиков пыталась задержать дезертира из воинской части. Но тот долго прятался в лесу и отстреливался холостыми патронами.