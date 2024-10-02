Число верующих растет: что известно о мегацеркви с охраной, где поклоняются наркотикам (фото)

Ею руководит "грибной пророк".
Мегацерковь, которая верит, что каннабис и псилоцибиновые грибы дают человеку возможность общаться с богами, является одной из самых быстрорастущих религий в США.
Об этом пишет Daily Star.
Церковь Амброзии была основана всего пять лет назад в Окленде, но уже насчитывает более 100 000 верующих. Возглавляемая пастором Дэйвом Ходжесом, эта межконфессиональная организация стремится расширить доступ общественности к психоделическим грибам.
Ходжес, которого окрестили "грибным пророком", находится на волне бума психоделических церквей в США. Движение оказалось настолько успешным, что уже открыт еще один филиал в Сан-Франциско.
За вступительный взнос в размере 10 долларов и ежемесячный взнос в размере 5 долларов любой взрослый может присоединиться к церкви и получить доступ к таинствам: марихуане, волшебным грибам и ДМТ, активному веществу, содержащемуся в грибах аяхуаска.
Сочетание членских взносов, вступительных взносов и пожертвований на наркотики приносит церкви около 5 миллионов долларов в год. Но церковь утверждает, что большая часть этого дохода сразу тратится на охрану, аренду и накладные расходы.
Несмотря на нетрадиционный характер этих церквей, которые работают открыто и проводят церемонии, они фактически защищены решением Верховного Суда 2006 года, поддержавшим использование нелегальных наркотиков во время богослужений. Истоки церкви можно проследить к беззаботному движению на фестивале, которое разрасталось как снежный шар.
Ходжес рассказал: "Церковь возникла почти случайно на фестивале Burning Man в 2010 году. К 2019-м, когда я открыл церковь конопли, это уже не было просто шуткой, люди воспринимали ее серьезно, и тогда я понял, что мне тоже нужно это сделать. Я в шутку называл это культом, но у меня были последователи, люди, которые хотели, чтобы это была настоящая религия. Это начиналось как трюк на Хэллоуин, но люди с фестиваля Burning Man помогли создать систему и заповеди для нее. Так что когда появилась возможность открыть церковь в 2019 году, я за нее ухватился".
Сначала Ходжес проводил каждую воскресную проповедь в 16:20, где раздавал косяки и проповедовал прихожанам о траве и духовности.
В 2020-м полиция провела рейд на церковь, конфисковав 200 000 долларов наличных и растительное лекарство из-за обвинений в том, что она работала как нелегальный диспансер. Однако, по словам Ходжеса, он ожидал этого рейда с тех пор, как открыл церковь, и предусматривал судебную тяжбу.
В 2022 году Ходжес отомстил, подав иск о защите гражданских прав против города и полиции за якобы дискриминацию религиозных убеждений церкви. Говоря об обыске, он объяснил, что сыграл в пользу церкви. "До рейда мы работали с 20 000 членами церкви. После рейда мы достигли 100 000 физических членов в течение трех лет. Рейд принес видимость вопреки заявлениям СМИ о закрытии. Мы никогда не рекламировали себя, но люди продолжали нас находить".
Оказавшись внутри здания, мимо вооруженных охранников и систему безопасности в стиле аэропорта, Мэтт Басби рассказывает, что увидел брошюры, объясняющие, что психоделические грибы и каннабис являются божественными таинствами, облегчающими связь с Богом. По его словам, они также содержали таблицу дозировки, в которой подробно описывался разный вес грибов, необходимый для достижения эффекта разной интенсивности. Они также предупреждали, что "работа с высокими дозами может быть ужасающей", и настаивали на том, что искатели должны принимать XL-количества только тогда, когда они готовы к разговору со своей душой.
Ходжес рассказал: "Каждый раз, когда вы потребляете любое количество грибов, вы общаетесь со своей душой. Мы хотим убедиться, что люди имеют безопасный доступ к этим инструментам, чтобы выполнять свою работу".
И это не просто Божье дело, которое выполняет Ходжес, ведь он чувствует, что его церковь способна бороться с разворачивающимся вокруг него фентаниловым кризисом.
Пастор считает, что в городе было бы меньше опиоидных наркоманов, если бы было больше церквей, предлагающих религиозные таинства в форме психоделических наркотиков. "Есть много причин, почему люди становятся зависимыми от наркотиков, но некоторые из основных факторов – непонимание того, почему они здесь, что они должны делать со своей жизнью", — сказал он в интервью Daily Mail. "Когда вы принимаете наши таинства, совершаете эту глубокую работу и контактируете со своей душой, это может помочь вам понять эти вещи. Ваша душа пришла сюда не для того, чтобы стать зависимой от фентанила".
Пастор подчеркнул, что Церковь Амброзии не является реабилитационным центром, и посоветовал борющимся с зависимостью людям обращаться к профессионалам. Однако, по его словам, он намерен ввести эту услугу как часть функций церкви в будущем.
Напомним, 37-летний мужчина съел "волшебные" грибы и остался без пениса. К счастью, врачи смогли пришить отрезанный орган.
Читайте также: