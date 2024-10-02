Число верующих растет: что известно о мегацеркви с охраной, где поклоняются наркотикам (фото)

Мегацерковь, которая верит, что каннабис и псилоцибиновые грибы дают человеку возможность общаться с богами, является одной из самых быстрорастущих религий в США.

Об этом пишет Daily Star.

Церковь Амброзии была основана всего пять лет назад в Окленде, но уже насчитывает более 100 000 верующих. Возглавляемая пастором Дэйвом Ходжесом, эта межконфессиональная организация стремится расширить доступ общественности к психоделическим грибам.

Ходжес, которого окрестили "грибным пророком", находится на волне бума психоделических церквей в США. Движение оказалось настолько успешным, что уже открыт еще один филиал в Сан-Франциско.

За вступительный взнос в размере 10 долларов и ежемесячный взнос в размере 5 долларов любой взрослый может присоединиться к церкви и получить доступ к таинствам: марихуане, волшебным грибам и ДМТ, активному веществу, содержащемуся в грибах аяхуаска.

Сочетание членских взносов, вступительных взносов и пожертвований на наркотики приносит церкви около 5 миллионов долларов в год. Но церковь утверждает, что большая часть этого дохода сразу тратится на охрану, аренду и накладные расходы.

Несмотря на нетрадиционный характер этих церквей, которые работают открыто и проводят церемонии, они фактически защищены решением Верховного Суда 2006 года, поддержавшим использование нелегальных наркотиков во время богослужений. Истоки церкви можно проследить к беззаботному движению на фестивале, которое разрасталось как снежный шар.

Церковь, где поклоняются наркотикам / Фото: instagram.com/davehemp

Ходжес рассказал: "Церковь возникла почти случайно на фестивале Burning Man в 2010 году. К 2019-м, когда я открыл церковь конопли, это уже не было просто шуткой, люди воспринимали ее серьезно, и тогда я понял, что мне тоже нужно это сделать. Я в шутку называл это культом, но у меня были последователи, люди, которые хотели, чтобы это была настоящая религия. Это начиналось как трюк на Хэллоуин, но люди с фестиваля Burning Man помогли создать систему и заповеди для нее. Так что когда появилась возможность открыть церковь в 2019 году, я за нее ухватился".

Сначала Ходжес проводил каждую воскресную проповедь в 16:20, где раздавал косяки и проповедовал прихожанам о траве и духовности.

В 2020-м полиция провела рейд на церковь, конфисковав 200 000 долларов наличных и растительное лекарство из-за обвинений в том, что она работала как нелегальный диспансер. Однако, по словам Ходжеса, он ожидал этого рейда с тех пор, как открыл церковь, и предусматривал судебную тяжбу.

В 2022 году Ходжес отомстил, подав иск о защите гражданских прав против города и полиции за якобы дискриминацию религиозных убеждений церкви. Говоря об обыске, он объяснил, что сыграл в пользу церкви. "До рейда мы работали с 20 000 членами церкви. После рейда мы достигли 100 000 физических членов в течение трех лет. Рейд принес видимость вопреки заявлениям СМИ о закрытии. Мы никогда не рекламировали себя, но люди продолжали нас находить".

Дэйв Ходжес / Фото: instagram.com/davehemp

Оказавшись внутри здания, мимо вооруженных охранников и систему безопасности в стиле аэропорта, Мэтт Басби рассказывает, что увидел брошюры, объясняющие, что психоделические грибы и каннабис являются божественными таинствами, облегчающими связь с Богом. По его словам, они также содержали таблицу дозировки, в которой подробно описывался разный вес грибов, необходимый для достижения эффекта разной интенсивности. Они также предупреждали, что "работа с высокими дозами может быть ужасающей", и настаивали на том, что искатели должны принимать XL-количества только тогда, когда они готовы к разговору со своей душой.

Ходжес рассказал: "Каждый раз, когда вы потребляете любое количество грибов, вы общаетесь со своей душой. Мы хотим убедиться, что люди имеют безопасный доступ к этим инструментам, чтобы выполнять свою работу".

И это не просто Божье дело, которое выполняет Ходжес, ведь он чувствует, что его церковь способна бороться с разворачивающимся вокруг него фентаниловым кризисом.

Пастор считает, что в городе было бы меньше опиоидных наркоманов, если бы было больше церквей, предлагающих религиозные таинства в форме психоделических наркотиков. "Есть много причин, почему люди становятся зависимыми от наркотиков, но некоторые из основных факторов – непонимание того, почему они здесь, что они должны делать со своей жизнью", — сказал он в интервью Daily Mail. "Когда вы принимаете наши таинства, совершаете эту глубокую работу и контактируете со своей душой, это может помочь вам понять эти вещи. Ваша душа пришла сюда не для того, чтобы стать зависимой от фентанила".

Церковь, где поклоняются наркотикам / Фото: instagram.com/davehemp

Пастор подчеркнул, что Церковь Амброзии не является реабилитационным центром, и посоветовал борющимся с зависимостью людям обращаться к профессионалам. Однако, по его словам, он намерен ввести эту услугу как часть функций церкви в будущем.

Напомним, 37-летний мужчина съел "волшебные" грибы и остался без пениса. К счастью, врачи смогли пришить отрезанный орган.

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