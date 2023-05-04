Член сатанинского культа пережила клиническую смерть: что она видела в потустороннем мире

Бывшая участница сатанинского культа Шерил Бек рассказала о своем опыте клинической смерти.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Она поделилась, что "увидела Бога на его троне" и "миллионы верующих у его ног после того, как ее "дух" покинул ее тело в больнице.

Она оказалась в больнице в период плохого состояния здоровья и "отлично осознала", что не имела боли, не дышала и что ее сердце остановилось во время сердечного приступа.

Она сказала, что ее "духовный человек выскочил изнутри" и довольно небрежно сказал: "Вау, я мертва".

Шерил Бек / Фото: dailystar.co.uk

Описывая, как у нее начался внетелесный опыт, Шерил утверждала, что видела, как люди "сходят с ума" и совершают "звонки по синему коду".

Она сказала, что после ее смерти увидела проблеск нирваны, своего мертвого сына Самуэля, а также небесно-голубой портал и проблеск Бога.

В разговоре с Рэнди Кэем она сказала: "Когда я подняла глаза, передо мной стоял мой сын. Мы были окуты шаром яркого белого света. Впервые в моей жизни не было боли. Я знаю, что Бог позволил мне умереть, чтобы быть с моим сыном, потому что это исцелило всю мою вину. Я посмотрела направо, и далеко открывается портал, похожий на голубое окно. Я вижу Бога на его троне. Единственное, что я могу видеть, это его голени. Он в сандалиях".

Кроме обуви, большой мужчина наверху был окружен поклонниками и людьми, которые пели у его ног. По ее словам, там было очень много цветов.

Она продолжила: "Эти цвета на самом деле были миллионами людей, и их одежда меняла цвета под музыку, когда они танцевали. Люди были ростом с подошву божьей сандалии, это было похоже на двигавшийся пол. Такая большая комната для поклонения".

Хотя Шерил не видела Иисуса во время своего визита на небеса, она "почувствовала его присутствие", прежде чем возвратиться назад.

"Я превратилась в шар света, и бум, я вернулась в свое тело. Мне не нужно было делать искусственное дыхание или кодовую процедуру, и в этот момент мне было больно. Потом я почувствовала сердечный приступ. К счастью, им не пришлось реанимировать меня, но это было так целебно, так хорошо от Бога, чтобы это произошло", – рассказала женщина.

Напомним, инструктор по тхэквондо, упавший замертво на 28 минут на глазах у собственного сына, рассказал, что он увидел во время клинической смерти. У тренера остановилось сердце во время игры в баскетбол.

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