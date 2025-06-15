Чрезмерная пугливость вашей кошки может быть признаком болезни: что известно

Пугливость у кошки может быть признаком загадочной болезни

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Исследователи в Канаде обнаружили, что тревога может быть ключевым признаком того, что кошка рискует заболеть заболеванием, известное как кошачий идиопатический цистит.

Об этом пишет ScienceAlert.

Причина заболевания остается загадкой. Однако выявление повышенной пугливости у котят с рецидивирующими формами этого заболевания может быть доказательством, необходимым ученым для понимания патологии и ее триггеров.

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Симптомы ИЦС, как правило, напоминают типичную инфекцию нижних мочевыводящих путей. Пораженные кошки могут напрягаться при мочеиспускании, чаще мочиться небольшими порциями или выражать свой дискомфорт во время пользования лотком. В более тяжелых случаях моча может даже содержать кровь.

Однако, в отличие от бактериальных инфекций, образцы мочи кошек с воспалительным циррозом являются стерильными. Ветеринары обычно исключают инфекцию и другие причины, прежде чем сделать вывод о наличии воспалительного цирроза как предполагаемого виновника.

Приблизительно половина всех кошек, которым не удалось получить этот диагноз, снова столкнутся с этим заболеванием в определенный момент своей жизни. А учитывая, что каждого пятого кота с рецидивирующим ИЦС в конце концов усыпляли, способ отличить эту болезнь от других состояний может в значительной степени спасти любимых кошек от постоянной боли.

«Сама болезнь не смертельная, но стоимость повторного неотложного лечения может быть слишком высокой для некоторых семей», — отмечают ученые.

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По их мнению, помощь тревожным кошкам в чувстве покоя и безопасности может снизить риск воспаления мочевыводящих путей.

Раньше мы писали, как кошка запоминает и узнает хозяина.