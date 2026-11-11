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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Чрезвычайно редкую желтую рыбу выловили в озере: какой она выглядит (фото)

В США обнаружили редкую желтую рыбу с необычной мутацией.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Желтая рыба в США

Желтая рыба в США / © usgs.gov

В американском озере Онтарио ученые выловили редкую ярко-желтую миню. Необычную окраску рыбы повлекла за собой генетическая мутация — ксантохромизм.

Об этом сообщает издание PopSci.

Из-за этой мутации рыба теряет привычную серую, оливковую или коричневую окраску и становится желтой или оранжевой. В дикой природе такое явление встречается даже реже, чем альбинизм.

Ученые нашли необычную миню при исследовании рыб в Больших озерах. Они искали чужеродные виды с помощью специальных устройств для вылова рыбы, обычных и жаберных сеток, а также анализировали ДНК из воды.

«Это открытие примечательно, поскольку популяции минов в озере чрезвычайно низки, и этот вид обычно обитает в более глубоких, более холодных водах, чем встречающиеся в гавани. Это первое задокументированное обнаружение мини во время исследования рыболовства в гавани Освего, хотя сообщалось о нескольких выловах рыбаков», — подчеркнули специалисты.

Желтая рыба в США / © usgs.gov

Желтая рыба в США / © usgs.gov

По данным биологов Геологической службы США (USGS), выловленная рыба была очень худой и имела плохое состояние здоровья. Поэтому ее передали в Ветеринарный колледж Корнельского университета для дополнительных исследований.

Ученые хотят выяснить, почему численность этого вида продолжает уменьшаться.

Желтая рыба в США / © usgs.gov

Желтая рыба в США / © usgs.gov

«Это открытие может оказаться счастливым и для миня; эта редчайшая рыба может дать ценную информацию о здоровье популяций вида во всем бассейне, что может помочь в управленческих действиях», — подытожили в USFWS.

Желтая рыба в США

Желтая рыба в США

Минь обитает в холодных реках и озерах Северной Америки, Европы и Азии. Взрослая рыба обычно весит от одного до двух килограммов. Ее тело кажется гладким, но на самом деле покрыто очень мелкой, почти незаметной чешуей. Молодые мины питаются зоопланктоном, а взрослые другой рыбой.

Напомним, 26-летний житель Дарвина отправился порыбачить с младшим братом и случайно поймал рыбу с особой призовой меткой.

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