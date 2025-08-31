Что больше всего раздражает бортпроводников: худшие привычки пассажиров в самолете

Пассажиры в самолете / © Pixabay

Хотя авиаперелеты считаются самым быстрым способом путешествий, многие пассажиры не всегда соблюдают базовые правила безопасности. Из-за этого экипажу приходится постоянно делать замечания еще до начала полета.

Об этом сообщило издание Mirror.

Бывшая стюардесса рассказала, что больше всего раздражают те, кто игнорирует инструкции во время подготовки к взлету.

Какие правила чаще всего нарушают пассажиры

Бортпроводники напоминают, что перед взлетом и посадкой необходимо:

выставить спинку сиденья в вертикальное положение;

сложить столик;

открыть оконные жалюзи;

пристегнуть ремень безопасности.

Однако часто даже после показа видео с правилами пассажиры оставляют сиденья откинутыми, держат столики опущенными или закрывают оконные жалюзи.

Эти требования имеют важное значение. Откинутые сиденья затрудняют эвакуацию и уменьшают защиту в случае аварии. Опущенные столики могут привести к травмам при резкой остановке самолета или во время эвакуации. Открытые жалюзи позволяют экипажу быстро заметить возможные проблемы за бортом и сообщить пилоту.

