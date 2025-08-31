- Дата публикации
Что больше всего раздражает бортпроводников: худшие привычки пассажиров в самолете
Экипаж самолетов чаще всего раздражают пассажиры, которые игнорируют правила безопасности перед взлетом. Среди главных ошибок — откинутые сиденья и закрытые жалюзи.
Хотя авиаперелеты считаются самым быстрым способом путешествий, многие пассажиры не всегда соблюдают базовые правила безопасности. Из-за этого экипажу приходится постоянно делать замечания еще до начала полета.
Об этом сообщило издание Mirror.
Бывшая стюардесса рассказала, что больше всего раздражают те, кто игнорирует инструкции во время подготовки к взлету.
Какие правила чаще всего нарушают пассажиры
Бортпроводники напоминают, что перед взлетом и посадкой необходимо:
выставить спинку сиденья в вертикальное положение;
сложить столик;
открыть оконные жалюзи;
пристегнуть ремень безопасности.
Однако часто даже после показа видео с правилами пассажиры оставляют сиденья откинутыми, держат столики опущенными или закрывают оконные жалюзи.
Эти требования имеют важное значение. Откинутые сиденья затрудняют эвакуацию и уменьшают защиту в случае аварии. Опущенные столики могут привести к травмам при резкой остановке самолета или во время эвакуации. Открытые жалюзи позволяют экипажу быстро заметить возможные проблемы за бортом и сообщить пилоту.
