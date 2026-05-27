Что бортпроводники на самом деле думают о пассажирах: откровенные признания экипажа

Самолет

Времена, когда авиаперелеты ассоциировались с роскошью и спокойной атмосферой, давно прошли. Сегодня полеты для бортпроводников часто означают работу с нетрезвыми пассажирами, конфликтами, ссорами из-за еды и людьми, которые нарушают правила прямо во время рейса. Стюардесса с 20-летним опытом работы откровенно рассказала, что на самом деле думает экипаж о пассажирах и какие ситуации чаще всего истощают работников авиакомпаний.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Одними из самых тяжелых она назвала рейсы на Барбадос. Причиной, по словам стюардессы, является поведение части старших состоятельных туристов, которых она назвала «бэби-бумерами». Она утверждает, что многие из них начинают употреблять алкоголь еще в аэропорту, а во время полета постоянно заказывают новые напитки и игнорируют замечания экипажа.

Бортпроводница рассказала, что некоторые пассажиры на таких рейсах просят сразу по два алкогольных напитка, а потом снова вызывают экипаж через несколько минут. В одном из случаев женщине отказали в алкоголе из-за сильного опьянения. После этого она попыталась пройти по салону самолета, чтобы доказать, что является трезвой, однако упала на другого пассажира. По словам работницы авиакомпании, подобное поведение случается регулярно.

Отдельно сотрудница авиакомпании рассказала о внутреннем сленге экипажа. Если кто-то из бортпроводников спрашивает: "Где Боб?», это означает, что речь идет о «лучшем пассажире на борту». Так экипаж между собой называет человека, который им понравился или привлек особое внимание.

Впрочем, значительно чаще бортпроводникам приходится говорить не о «Бобах», а о пассажирах, которые создают проблемы еще во время посадки. По словам стюардессы, экипаж особенно раздражают люди, которые долго не могут сесть на свои места, перекладывают вещи, спорят из-за рассадки и задерживают весь процесс посадки, пока другие пассажиры стоят в проходе.

Еще одна постоянная проблема - ручная кладь. Бортпроводница говорит, что некоторые пассажиры берут настолько тяжелые чемоданы, что физически не могут поднять их до верхних полок, а потом требуют помощи от экипажа. В то же время правила безопасности позволяют бортпроводникам отказать, если это может привести к травмам.

Также работники авиакомпаний регулярно сталкиваются с кражами вещей из самолета. По словам стюардессы, пассажиры забирают пледы и даже спасательные жилеты. Она вспомнила, что после рейсов во Флориду в соцсетях начали появляться фото детей в бассейнах со спасательными жилетами авиакомпании.

Не меньше истощают экипаж и конфликты из-за еды. Бортпроводница говорит, что некоторые взрослые пассажиры устраивают настоящие ссоры из-за того, что закончилось определенное блюдо или кому-то досталась дополнительная булочка. Она также вспомнила женщину, которая требовала другое меню из-за якобы аллергии на молочные продукты, хотя незадолго до посадки ела мороженое в аэропорту.

Среди отдельной категории сложных пассажиров экипаж выделяет людей, которые смешивают алкоголь с успокоительными препаратами или снотворным перед полетом. По словам стюардессы, такие люди могут вести себя агрессивно, дезориентировано или вообще не понимать, что происходит вокруг.

Также экипаж постоянно вынужден ловить пассажиров, которые пытаются курить вейпы прямо в салоне самолета или в туалетах. Не исчезли и попытки заниматься сексом в бортовых туалетах — стюардесса говорит, что экипажу регулярно приходится прерывать такие ситуации.

Отдельно она вспомнила рейсы в Лос-Анджелес, где часто летают блогеры и инфлюенсеры. По словам сотрудницы авиакомпании, некоторые из них начинают снимать контент еще до взлета и ведут себя так, будто экипаж является частью их шоу.

Также бортпроводница вспомнила случай, когда мужчина публично унижал женщину из-за ее веса и заявлял, что ей стоило купить два места. После этого экипаж пересадил именно женщину в первый класс, оставив конфликтного пассажира в экономе.

По словам стюардессы, главное, что экипаж действительно ценит во время полетов, — это спокойное поведение, вежливость и уважение к другим людям на борту.

