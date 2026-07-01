Что будет, если есть арбуз каждый день: диетолог провела эксперимент на себе и рассказала о результатах

Диетологи доказали неожиданную пользу арбуза в жару / © Associated Press

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В разгар летней жары арбуз становится едва ли не самым популярным лакомством. Однако задумывались ли вы, как именно он влияет на наш организм, если кушать его регулярно?

Известная американская диетолог Лора Манакер решила проверить это на себе и добавила арбуз в свой ежедневный рацион на неделю. Об этом сообщает Оnet.

Арбуз — это не просто летнее лакомство. Он также может способствовать гидратации организма и снабжать его ценными питательными веществами. Диетолог в течение семи дней потребляла около 250 граммов арбуза каждый день и поделилась своими наблюдениями.

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Улучшенное увлажнение и ощущение свежести

Наиболее заметным изменением было улучшение гидратации и свежести. Арбуз оказался эффективным способом обеспечить организм жидкостью, не тянясь за еще одним стаканом воды.

Однако диетолог не заметила никаких существенных изменений в функционировании кишечника или сердечно-сосудистой системы.

Что говорит наука о пользе арбуза?

1. Поддерживает гидратацию

Арбуз примерно на 92% состоит из воды и содержит электролиты, такие как калий и магний. Это делает его одним из самых увлажняющих продуктов, особенно важным летом, когда организм теряет больше жидкости.

2. Источник антиоксидантов

Арбуз богат ликопином, антиоксидантом, который придает ему красный цвет. Ликопин помогает защитить клетки от оксидативного стресса и оказывает благоприятное влияние на состояние кожи.

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3. Полезное влияние на сердце

Арбуз является хорошим источником калия — одна порция покрывает около 6% вашей суточной потребности. Калий помогает регулировать кровяное давление. Кроме того, арбуз содержит L-цитруллин, который может поддерживать функцию кровеносных сосудов, особенно у людей с высоким кровяным давлением.

4. Источник энергии для активных людей

Порция арбуза (около 2 стаканов) содержит 21 г углеводов, а также воду и калий, поддерживающий баланс жидкости во время физических нагрузок. Исследования показывают, что арбуз может быть столь же эффективным, как и популярные углеводороды, во время длительных физических нагрузок.

Людям, следящим за уровнем сахара в крови, следует контролировать, сколько арбуза они потребляют, и совмещать его с белком или полезными жирами, чтобы минимизировать влияние на уровень сахара в крови. Арбуз, как и большинство фруктов, содержит натуральные сахара.

Раньше мы писали, как проверить арбуз на наличие нитратов в домашних условиях.

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