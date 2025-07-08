Что будет с организмом, если спать менее 6 часов: ученые дали однозначный ответ

Сон / © Pexels

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Даже одна ночь без полноценного сна может повлиять на ваше физическое и ментальное здоровье.

Об этом пишут «ua. новости».

Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 2 тысяч человек, и выяснили: если спать менее шести часов, организм начинает испытывать значительную нагрузку уже с первого дня.

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Участники исследования сообщали о снижении концентрации, утомляемости, раздражительности, а также физический дискомфорт.

Худшее самочувствие фиксировалось после шести суток подряд с недостаточным сном. Это, по словам ученых, результат накопившегося стресса и неполного восстановления организма.

Недосыпание вызывает не только психоэмоциональные сбои, но и физические проявления — боль в теле, расстройства желудочно-кишечного тракта и респираторные симптомы, включая боль в горле и насморк.

Так что эксперты напоминают: для нормального функционирования тела и ума нужно спать не менее семи часов в сутки. Иначе последствия для здоровья не миновать.

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Напомним, новое исследование канадских ученых показало, что лактозная непереносимость и другие пищевые чувствительности могут ухудшать качество сна и провоцировать ночные ужасы.

Исследование, проведенное командой Монреальского университета во главе с Торе Нильсеном, выявило: люди с пищевой чувствительностью чаще испытывают проблемы со сном, хуже запоминают сны и жалуются на их тревожное содержание. Особенно это касается употребления молочных продуктов, сладостей и острой пищи перед сном.