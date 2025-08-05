Что будет с планетой, если все люди одновременно включат свет: подробности

Свет

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Если бы все жители планеты одновременно включили свет, это повлекло бы за собой резкий скачок нагрузки на энергосистемы. Генераторы должны за считанные секунды выдать огромное количество энергии, чтобы избежать сбоя. Но далеко не все электростанции способны мгновенно отреагировать, особенно это касается угольных и атомных мощностей, которым нужны часы на запуск.

Об этом пишет Science Alert.

Операторы следят за потреблением электроэнергии в реальном времени, но даже современные системы не всегда способны своевременно компенсировать резкий рост спроса. Самыми гибкими в таких случаях являются газовые станции, в то время как солнечные и ветровые источники зависят от погоды и не могут обеспечить постоянную подачу тока.

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Светодиодные лампы частично понижают общее потребление, но и этого недостаточно. Если весь мир одновременно включит свет — даже при эффективном энергопотреблении — на планете исчезнет ночное небо. Над городами нависнет световая дымка, которая сделает звезды невидимыми.

Это явление называется световым загрязнением. Оно не только затрудняет наблюдение за звездами, но и вредит здоровью людей, дезориентирует животных, в том числе птиц и насекомых, и нарушает биоритмы.

К счастью, мировая энергосистема не единственная — страны имеют собственные сети. Даже при локальных сбоях полного отключения в масштабах планеты удастся избежать. Но это не значит, что угроза не реальна.

Эксперты советуют ответственно использовать электроэнергию и избегать чрезмерного освещения, особенно в ночное время. Это позволит сохранить энергетический баланс и уменьшить ущерб окружающей среде.

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Напомним, ранее мы писали, какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии и как уменьшить расходы без потери комфортных условий проживания.