Что чувствуют и видят люди перед смертью: рассказ медсестры хосписа

Что люди видят перед смертью / © Unsplash

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Процесс ухода человека из жизни есть вполне естественным явлением, которого не стоит бояться. В этом уверяет 62-летняя Пенни Хокинс Смит — медсестра по контролю качества в хосписе, которая уже 20 лет находится рядом с пациентами в последние минуты. Она рассказала, что люди часто видят и говорят одно и то же перед смертью.

Больше об этом рассказали Mirror.

Что люди делают перед смертью чаще всего

По ее словам, во время естественной смерти люди обычно начинают больше спать, а затем перестают реагировать на внешние раздражители. Это явление называется «предсмертной комой». Лишь после этого наступает биологическая смерть человека.

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Незадолго до финала многие пациенты имеют видения и начинают говорить о путешествиях, что, как отмечает работница хосписа, приносит им немалое утешение.

Главной своей задачей Смит считает просветительскую работу с семьями и объяснение того, что смерть может быть «прекрасной», если понимать ее естественность. Медсестра обращает внимание на то, что современное общество и даже медицинская система часто избегают этой темы.

«Когда врачей обучают, их учат спасать людей и продлевать жизнь. Смерть воспринимается как неудача, мы сделали ее табуированной темой. Чем меньше вы знаете что-то, тем страшнее это может быть», — объясняет Пенни.

Она добавляет, что ей нравится иметь возможность обучать семьи и нормализовать смерть, ведь каждому придется через это пройти.

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«Смерть может быть прекрасной вещью, но не тогда, когда ты напуган тем, что видишь, и думаешь, что это ненормально», — добавляет женщина.

Смит добавила, что часто родственники госпитализированных пациентов вообще не осознают, сколько времени осталось их близким, из-за чего ей приходится говорить с ними откровенно и успокаивать.

Отдельно медсестра выделяет психологические, биологические и так называемые «паранормальные» изменения в поведении людей, которые находятся на пороге смерти. В частности, речь идет о видениях и специфических метафорах.

«Происходят некоторые психологические и биологические изменения, а также паранормальная активность. Пациенты могут чувствовать видения в постели, где они видят бывших близких или тянутся к небу. Они также могут говорить о путешествиях, вспоминать о последнем путешествии или о большом приключении», — говорит медсестра.

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Несмотря на то, что каждый случай индивидуальный, большинство людей проходит через одинаковый алгоритм угасания.

«Обычно в хосписе люди не умирают внезапно, в большинстве своем они спят все больше и больше. Они впадают в состояние потери восприятия, впадают в смертельную кому, а затем умирают», — объяснила женщина.

Что видит человек перед смертью

Напомним, что нейробиологи впервые получили научные доказательства активности мозга человека непосредственно в момент смерти. Во время лечения 87-летнего пациента с эпилепсией в Канаде ему проводили электроэнцефалографию.

Когда у мужчины внезапно случилась остановка сердца, устройство продолжило работу и зафиксировало неожиданный всплеск гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн. Эти колебания отвечают за обработку воспоминаний, мышление и сознание, что научно объясняет феномен «пересмотра жизни», когда перед глазами человека проносятся важнейшие моменты прошлого.

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Ученые выделяют две главные причины такого явления во время критического состояния. Первая — это острая нехватка кислорода, которая заставляет мозг высвобождать нейротрансмиттеры, резко усиливающие его работу и вызывающие яркие воспоминания. Вторая — активация миндалевидного тела, отвечающего за стрессовую реакцию «бей или беги» и хранение эмоциональных событий.

По словам нейробиолога, это открытие доказывает, что человеческий мозг может быть биологически запрограммирован на особый переход от жизни к смерти.

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