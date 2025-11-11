Что чувствуют люди после смерти: выжившая дважды женщина рассказала правду о потустороннем мире.

Женщина пережила две клинические смерти и рассказала, что на самом деле происходит в потустороннем мире.

Американка Дебора Прум, живущая в Виргинии, дважды пережила клиническую смерть и впервые открыто рассказала, что видела во время этих чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в dailymail.

Дебора, жена, мать и бывший директор исследовательского центра в Медицинской школе Дартмута (Нью-Гэмпшир), пережила два серьезных инцидента, почти разрушивших ее семью, во время которых она почувствовала состояние вне тела.

Первый случай произошел в середине 1980-х годов, когда Дебор внезапно ушел в преждевременные роды с первым сыном. У нее резко подскочило давление, были проблемы с кровью и печенью, и она пережила несколько приступов.

По словам Прум, во время медицинской чрезвычайной ситуации она покинула свое тело и оказалась в состоянии без боли и эмоций, наблюдая за собой с больничного потолка, пока врачи пытались спасти его и младенца.

«Я смотрела на себя сверху, и все чувствовалось так, будто я совсем не существую физически. Было спокойно и без страха», — вспоминает Дебора.

Спустя более 20 лет Прум и ее муж попали в почти смертельную автомобильную аварию. Во время инцидента Дебора почувствовала себя в мире, освещенном желтым сиянием, где существовала чистая энергия.

«После аварии я совсем не чувствовала себя отдельной личностью. Я стала частью какой-то большей жизненной силы и чувствовала абсолютное спокойствие и безопасность», — рассказала Прум.

Дебора отмечает, что во время аварии к ней подошел неизвестный мужчина и держал ее за руку, пока не приехала скорая, но ни ее муж, ни спасатели его не видели.

«Этот мужчина помог мне не двигаться из-за травм и держал за руку, пока не приехала скорая. Хотя я помню его четко, никто другой его не видел», — добавила она.

В обоих случаях Прум почувствовала состояние вне тела и получила возможность наблюдать события из другой перспективы. Во время первой клинической смерти она провела три дня в медицинской коме, а ее новорожденный сын первые две недели провел в отделении интенсивной терапии новорожденных.

«Мне нужно было пережить две клинические смерти, чтобы поверить, что такие опыты действительно существуют. Без этого я бы, наверное, не поверила», — говорит Дебора Прум.

В настоящее время исследователи все чаще фиксируют у людей, переживших клиническую смерть, подобные ощущения вхождения в другое измерение сознания. Опыт Деборы подтверждает, что загробный мир для некоторых людей может проявляться как состояние абсолютного спокойствия и единства с жизненной силой.

