Что дарили на Новый год в Советском Союзе (фото)

Что дарили взрослым и детям в СССР

Новогодние праздники в Советском Союзе всегда сопровождались особой атмосферой, где радость ожидания сочеталась со сложностями, порожденными тотальным дефицитом. Получить качественный подарок или покрыть полноценный праздничный стол было настоящим вызовом.

Предновогодний период в стране отмечался так называемыми «выбросами товаров», когда на прилавки ненадолго поступали дефицитные продукты, по которым мгновенно выстраивались длинные очереди. Люди пытались купить зеленый горошек, майонез, советское шампанское и кондитерские изделия.

Типичный новогодний стол в СССР был стандартизирован, но щедр. Обязательно готовили салат аливье, селедку под шубой, жареную курицу, пельмени, студень или заливное. Также подавали всевозможные колбасные вырезки, домашние соления и бутерброды со шпротами. Сладкого ждали торты, сладкие пироги и обязательный самовар. Запах мандаринов неразрывно ассоциировался с 31 декабря, поскольку Абхазия снабжала этими фруктами весь союз. Отдельной удачей считалось достать торты, наборы конфет «птичье молоко», что часто было возможно только благодаря знакомствам.

Какие подарки дарили на Новый год в СССР взрослым

Среди вариантов для взрослых была отечественная парфюмерия, бритвы, книги, статуэтки, шахматы, нарды, а также предметы роскоши: изделия из хрусталя — вазы, салатницы, стаканы, фужеры и бокалы. Вот примеры подарков с фото, которые в Советском Союзе часто клали под елку.

Бритва с плавающими ножами

Это был образец продуманного и практичного подарка, который относился к классу «не что бы». Бритву с плавающими ножами выпускал харьковский завод электроаппаратуры. Если эта модель показалась вам знакомой, вы не прогадали: именно бритву «Харьков-5м» героиня фильма «Ирония судьбы» планировала подарить своему жениху Ипполиту на новый год.

Также в рядах практических и необходимых подарков, особенно в восьмидесятых годах, высоко ценились импортные лезвия schick, появившиеся в СССР. Немецкий продукт имел значительное преимущество на фоне некачественной советской бритвы «нева».

Харьковская бритва

Фарфоровые сервизы и фигурки от гжели

Пристрастие к изделиям народного промысла, особенно к фарфору, было характерной чертой советского быта. Фарфоровые сервизы и фирменные фигурки от гжели имели безумный спрос и были желанным подарком вплоть до двухтысячных лет.

В канун новогодних праздников заводы налаживали выпуск статуэток, изображавших символ года — это были драконы, кролики, обезьяны и другие животные восточного календаря. Эти фигурки активно дарили и передавались знакомым. Они часто стояли на полках десятилетиями, поскольку выбросить подарок, полученный с таким усилием, считалось крайне неудобным и неприемлемым.

Фарфоровые фигурки

Духи «Красная Москва»

Аромат духов «Красная Москва» был настоящей парфюмерной легендой советского времени. В большинстве семей эти духи ассоциировались с торжественными событиями, большими праздниками и счастливыми моментами, что делало их особенно желанным новогодним подарком. Дарить «красную москву» считалось престижным. Сама упаковка, оформленная красными и золотыми орнаментами, выглядела роскошно и привлекательно.

Эти духи могли выступать как универсальный подарок для коллеги по работе, так и служить личным, изысканным знаком внимания и любви для жены или близкой подруги.

Духи «Красная Москва»

Часы — символ статуса и уважения

Во времена Советского Союза наручные часы были гораздо больше, чем просто средство для измерения времени, они считались символом статуса и благополучия. Такие модели, как " Полет», «Чайка» или «Ракета» были предметом особой гордости. Дарение часов на новый год было знаком особого уважения, поскольку их выбирали с большим вниманием к деталям и качеству.

Существовало четкое отличие в стилях: мужчины предпочитали модели с большим циферблатом, тогда как женщины предпочитали миниатюрные и утонченные варианты.

Часы

Лицензионные пластинки

В сфере музыки большой ценностью были лицензионные виниловые пластинки, которые невозможно было приобрести без очереди в обычном магазине. В то время в стране была только одна фирма-производитель — «Мелодия». Тиражи, которые она выпускала, были недостаточно велики, поэтому качественных музыкальных записей постоянно не хватало. Дарение такой пластинки, особенно лицензионной, считалось значительным и желанным подарком для меломанов.



Пластинки

Светильники и люстры

Светильники часто становились желанным подарком, особенно для новоселов. Одним из самых модных и необычных предметов, ассоциирующихся с поздним СССР, была так называемая «лавовая лампа» (если вспомнить конкретную модель, это была «Радуга»). Эта лампа имела колбу с плавающим воском внутри, создававшим гипнотические, меняющиеся узоры при нагревании. Такие лампы были на пике популярности в восьмидесятых годах, а их необычный, «западный» вид делал их очень ценным и стильным подарком.

Большим дефицитом и шикарным подарком считались чешские хрустальные люстры (производства, например, «Богемия»), которые являлись символом достатка и качества, что подтверждало высокий статус дарящего и получавшего подарок.

Лавная лампа

Что дарили на Новый год в СССР детям

Детей баловали дефицитными фломастерами, железными дорогами, наборами «сделай сам», новыми коньками или санками, приборами для обжига по дереву, а также конструкторами отечественного производства. Девочки традиционно получали в подарок кукол и мягкие игрушки.

Куклы неизменно оставались самым желанным подарком для всех девочек. В Советском Союзе выпускались как более простые модели из целлулоида, так и более сложные, у которых были пластмассовые головки и мягкие тканевые тела. Некоторые из них имели механизмы, позволявшие закрывать глаза в горизонтальном положении или произносить короткие фразы. Особой популярностью пользовались модели с длинными волосами, которые можно было расчесывать, заплетать в косы и укладывать. Девочки часами играли с такими куклами, самостоятельно шили для них одежду из старых лоскутов и устраивали всевозможные «домашние спектакли». Нередко куклы продавались в праздничных одеждах, что делало их еще более особенными для новогоднего вручения.

Кукла

Мальчики по всей стране с большим нетерпением ожидали найти под новогодней елкой заветный набор солдатиков, которые часто становились главными персонажами их игр на несколько лет. Советские наборы охватывали не только изображения современной армии, но и фигурки, посвященные историческим эпохам : это были рыцари, пираты, индейцы и ковбои. Особым качеством и яркой расцветкой отличались детализированные импортируемые модели, например, из ГДР. Мальчишки с упоением устраивали целые битвы, строили крепости из подручных материалов и придумывали увлекательные истории.

наборы солдатиков — стратегические игры для мальчишек

На предприятиях родителям традиционно выдавали бумажные пакеты с набором фруктов и сладостей для детей. В их состав входили конфеты, печенье, а также доступные фрукты, такие как апельсины, мандарины и яблоки.

За неимением средств на большое количество подарков, большой популярностью пользовались новогодние открытки. Их нужно было отправлять по почте задолго до праздника, поскольку почта не справлялась с огромным наплывом писем в предновогодней суматохе.