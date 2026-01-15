ТСН в социальных сетях

Что делать, если человек нечаянно стал ногой в гроб: священник дал совет

Священник-блогер, развенчивая очередной предрассудок, шокировал признанием, что ложился в гроб.

«Упал в гроб — что делать?»: известный священник дал советы

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, прославившийся тем, что дает своим верующим ответы на, казалось бы, абсурдные вопросы, снова удивил заявлением. На этот раз к нему обратилась подписница с вопросом, что делать, если человек случайно стал ногой в гроб, ведь мол, это плохой знак.

Что делать в случае столь курьезного случая, Филюк рассказал в своем Tik-Tok.

«Да ничего не будет. Вытащили ногу из гроба — и пошли дальше. У меня когда-то, когда у меня были ритуальные услуги, у меня были гробы. Вы думаете, я не примерил? Ложился, думал, как будет выглядеть. Беды в том нет. Это кусок доски, обитой тканью или полакированная. Ну и что, что стали. Стали, вышли и пошли дальше. Жить дальше, благословлять, исполнять заповеди, жить по Евангелию. А что делать — не танцевать же у гроба, не плакать. Вынули ногу и пошли», — посоветовал священник.

Ранее Алексей Филюк рассказал, можно ли после похорон убирать в том доме, где был умерший.

Также он рассказал, обязательно ли на похоронах целовать покойника.

