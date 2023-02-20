Что делать, если заело застежку-молнию или змейка расходится: лайфхаки на все случаи жизни

Хотя бы раз в жизни каждый человек оказывался в ситуации, когда заедала застежка-молния в куртке, обуви или джинсах. Иногда бывает еще и другая неприятность — расходится змейка. На самом деле решить проблему достаточно просто. Как: читайте в материале ТСН.ua.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"Неприятности с застежками-молниями могут случиться в любой момент, поэтому лучше быть готовыми к ним и знать способы решения проблемы."

Застежка-молния: особенности механизма

Если нужно отремонтировать молнию на куртке, джинсах, сумке или кофте, прежде всего следует выяснить, в чем причина проблемы. Производители используют два вида застежек: металлические и пластмассовые. Оба имеют свои особенности.

Пластмассовые молнии – часто бегунок просто уезжает, из-за чего застежка расстегивается. Такие молнии используются в кофточках. Если механизм работает с первого дня, можно смочить зубцы в растворе спирта и канифоли. Дайте просохнуть несколько часов. После этого молния должна работать нормально.

Металлические молнии – со временем может начать расходиться посередине. Особенно часто подобное случается с застежкой в верхней одежде. Здесь уж нужно вооружиться молотком. Им нужно слегка "побить" змейку с обеих сторон по всей длине.

Заело застежку-молнию: что делать

Убрать препятствие — сначала аккуратно выверните молнию на оборотную сторону, чтобы понять, не попал ли внутрь кусок ткани, нить или любой другой посторонний предмет. Если причина заедания в этом, нужно легкими поступательными движениями подергивать бегунок вниз и вверх. Так вы уберете препятствие. Уменьшить трение – чтобы избавиться от проблемы, вам понадобится свеча или обычный карандаш. Воск или графитовый стержень помогут уменьшить трение, что увеличивает коэффициент скольжения бегунка. Аккуратно обрисуйте каждый зубец карандашом или протрите свечой, а затем плавно подергивайте вверх-вниз. Если под руками нет карандаша или свечи, помогут гигиеническая помада, кусок мыла. Разжать бегунок – если молнию окончательно заело и змейка вообще не хочет двигаться, понадобятся кусачки. Они помогут разжать бегунок, который после этого можно снова обжать с обеих сторон. Здесь следует делать все очень осторожно, чтобы не испортить застежку.

Что делать, если молния расходится

Застежка просто расходится — прежде всего попытайтесь застегнуть молнию, если она спокойно проезжает, а затем держится вместе еще некоторое время, можно починить змейку. Возьмите для ремонта плоскогубцы, чтобы "дожать" замок. Инструмент заводят по центру молнии, а затем прижимают. Молния расходится посредине – такая проблема указывает на то, что некоторые зубцы искривились. Их нужно выровнять. Для этого понадобятся тонкие кусачки. Отломились зубцы – такое часто случается с пластмассовой застежкой-молнией. Конечно, восстановлению такая змейка не подлежит, однако можно на время решить неприятность. Для этого понадобится толстая леска, которая заменит зубцы. Закрепить ее нужно так, чтобы бегунок без проблем проезжал проблемный участок. Застежка "съезжает" вниз – решение в таком случае только одно. Можно сверху пришить крючок, на который потом цеплять язычок замка.

Что делать, если замок застежки сломался? Здесь выход один – его нужно заменить. Для этого с молнии снимаются ограничители (для этого понадобится "цыганская" игла или шило), бегунок вытаскивается, покупается заранее такой же по размеру и затем он "заводится" в колею. Ставите ограничители на место и все готово. Узнать размер бегунка можно, посмотрев на старый. Производители указывают ширину в миллиметрах.

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