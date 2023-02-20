Что делать, если заело застежку-молнию или змейка расходится: лайфхаки на все случаи жизни

Хотя бы раз в жизни каждый человек оказывался в ситуации, когда заедала застежка-молния в куртке, обуви или джинсах. Иногда бывает еще и другая неприятность — расходится змейка. На самом деле решить проблему достаточно просто. Как: читайте в материале ТСН.ua.
Комментарий автора Татьяны Мележик:
"Неприятности с застежками-молниями могут случиться в любой момент, поэтому лучше быть готовыми к ним и знать способы решения проблемы."
Застежка-молния: особенности механизма
Если нужно отремонтировать молнию на куртке, джинсах, сумке или кофте, прежде всего следует выяснить, в чем причина проблемы. Производители используют два вида застежек: металлические и пластмассовые. Оба имеют свои особенности.
Пластмассовые молнии – часто бегунок просто уезжает, из-за чего застежка расстегивается. Такие молнии используются в кофточках. Если механизм работает с первого дня, можно смочить зубцы в растворе спирта и канифоли. Дайте просохнуть несколько часов. После этого молния должна работать нормально.
Металлические молнии – со временем может начать расходиться посередине. Особенно часто подобное случается с застежкой в верхней одежде. Здесь уж нужно вооружиться молотком. Им нужно слегка "побить" змейку с обеих сторон по всей длине.
Заело застежку-молнию: что делать
- Убрать препятствие — сначала аккуратно выверните молнию на оборотную сторону, чтобы понять, не попал ли внутрь кусок ткани, нить или любой другой посторонний предмет. Если причина заедания в этом, нужно легкими поступательными движениями подергивать бегунок вниз и вверх. Так вы уберете препятствие.
- Уменьшить трение – чтобы избавиться от проблемы, вам понадобится свеча или обычный карандаш. Воск или графитовый стержень помогут уменьшить трение, что увеличивает коэффициент скольжения бегунка. Аккуратно обрисуйте каждый зубец карандашом или протрите свечой, а затем плавно подергивайте вверх-вниз. Если под руками нет карандаша или свечи, помогут гигиеническая помада, кусок мыла.
- Разжать бегунок – если молнию окончательно заело и змейка вообще не хочет двигаться, понадобятся кусачки. Они помогут разжать бегунок, который после этого можно снова обжать с обеих сторон. Здесь следует делать все очень осторожно, чтобы не испортить застежку.
Что делать, если молния расходится
- Застежка просто расходится — прежде всего попытайтесь застегнуть молнию, если она спокойно проезжает, а затем держится вместе еще некоторое время, можно починить змейку. Возьмите для ремонта плоскогубцы, чтобы "дожать" замок. Инструмент заводят по центру молнии, а затем прижимают.
- Молния расходится посредине – такая проблема указывает на то, что некоторые зубцы искривились. Их нужно выровнять. Для этого понадобятся тонкие кусачки.
- Отломились зубцы – такое часто случается с пластмассовой застежкой-молнией. Конечно, восстановлению такая змейка не подлежит, однако можно на время решить неприятность. Для этого понадобится толстая леска, которая заменит зубцы. Закрепить ее нужно так, чтобы бегунок без проблем проезжал проблемный участок.
- Застежка "съезжает" вниз – решение в таком случае только одно. Можно сверху пришить крючок, на который потом цеплять язычок замка.
Что делать, если замок застежки сломался? Здесь выход один – его нужно заменить. Для этого с молнии снимаются ограничители (для этого понадобится "цыганская" игла или шило), бегунок вытаскивается, покупается заранее такой же по размеру и затем он "заводится" в колею. Ставите ограничители на место и все готово. Узнать размер бегунка можно, посмотрев на старый. Производители указывают ширину в миллиметрах.
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