Что делать, когда на похоронах на кладбище бросили земли за шиворот: священник ответил

Алексей Филюк

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, прославившийся тем, что дает своим верующим ответы на казалось бы абсурдные вопросы, снова удивил заявлением. На этот раз к нему обратилась подписница с вопросом, что делать, когда на похоронах на кладбище бросили земли за шиворот.

Об этом Филюк рассказал в своем Instagram.

«Как землю за шиворот? Может это какой-то человек болен или нездоров, как землю за шиворот (воротник — Ред.)?» — удивился он.

Священник посоветовал в таком случае не беспокоиться, прийти с кладбища, вытряхнуть землю, помыться и забросить грязные вещи в стиральную машинку.

«Есть люди больные, знаете? Есть больные, есть суеверные, есть такие чернообратчики, которые думают, что кому навредить, сделать зло — от сатаны они. Но в общем-то вы не бойтесь того. Если Бог с вами, никакая сила за вас не возьмет. Бог с вами и вы победите. Значит помылись, вещи постирали и живете дальше. Ну а какие-то нездоровые люди такое делают. Ну, насыпать женщине земли с кладбища за пазуху, это нездоровый человек делал. Во время похорон. Какие-то немудрые. За такое можно угостить по морде, простите», — подытожил он.

