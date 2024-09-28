Что делать с недозрелыми томатами перед заморозками: 5 полезных советов

В конце сезона овощи заканчивают плодоношение, и если на ваших кустах остались зеленые помидоры, есть несколько способов помочь им созреть.

Об этом пишет GardeningKnowHow.

Как помочь незрелым помидорам

Помидоры – это многолетние растения, произрастающие при температуре 21-24 °C. Когда температура снижается, их созревание замедляется и зеленый урожай может оставаться на растении до первых заморозков. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь следующими советами:

Сбор последних помидоров

При температуре ниже 10 °C помидоры перестают расти, а при температурах ниже 2 °C растения гибнут. Чтобы ускорить созревание, обрежьте все цветки и маленькие плоды, чтобы растение сосредоточилось на больших. Если ожидаются заморозки, срочно соберите все плоды.

Способы созревания помидоров

Некоторые садоводы выдергивают растения из почвы и подвешивают их корнями в темном прохладном месте. Другие снимают плоды и дают им созреть, не моя их. Поместите зеленые помидоры в закрытый бумажный пакет с яблоком, чтобы ускорить процесс созревания из-за газа этилена.

Обрезка томатов

Обрезка к концу сезона может улучшить циркуляцию воздуха и ускорить созревание плодов. Однако обрезать следует только недетерминированные сорта, поскольку это может снизить урожайность у детерминированных.

Выброс истощенных растений

Когда растения перестают давать новые листья и плоды, их следует либо вырвать с корнями, либо срезать у основания. Перед этим внимательно проверьте наличие болезней.

Борьба с болезнями

Если вы заметили болезни на растениях, не оставляйте их в саду. Инфекции могут сохраняться и заражать новые посадки. Сжигайте зараженные листья, а также практикуйте севооборот, чтобы предотвратить распространение болезней.

Сохранение семян на следующий год

Выжмите семена из помидоров, замочите их в воде и оставьте на время для брожения. Затем промойте и высушите, храните в сухих пакетах.

Напомним, чтобы помидоры давали хороший урожай, важно знать их предпочтения и избегать ошибок. Томаты любят тепло, но боятся высоких температур, поэтому следует обеспечить им тень. Вода должна быть умеренной: недостаточный полив тормозит рост, а чрезмерный вред. Также важно правильное удобрение – лучше подкармливать растения небольшими порциями, в частности удобрениями с калием и азотом. Соблюдая эти правила, вы обеспечите сочные плоды и богатый урожай.

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