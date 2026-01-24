Собаки понимают язык человека / © pexels.com

Исследователи выделяют особую группу животных — GWL (Gifted Word Learner), или «одаренные собаки, которые учат слова». Чаще всего подобные способности проявляют бордер-колли. Эти животные способны запоминать сотни заглавий игрушек и предметов. Эксперименты показали, что их обучение происходит так же, как у маленьких детей в возрасте около 18 месяцев.

Ученые опробовали два подхода. Первый — прямое обучение: хозяин показывал игрушку и четко называл ее. Второй — «подслушивание»: собака просто наблюдала за тем, как два человека разговаривали и передавали предметы друг другу, называя их в контексте, игнорируя присутствие животного.

Результат по-настоящему поразил: собаки все равно хорошо запоминали новые слова в обеих ситуациях. Это свидетельствует о том, что животные способны учиться языку подобно детям — наблюдая и запоминая слова, слышащие от взрослых.

Чтобы проверить, действительно ли собаки понимают связь между словом и предметом, а не просто реагируют на визуальные сигналы, исследователи провели еще один тест. Хозяева называли игрушку, когда она была спрятана от взгляда собаки. Животное не видело предмета, но, слушая слово и следя за взглядом человека, правильно его находило.

Интересно, что другие собаки, не принадлежавшие к группе GWL, не смогли повторить этот трюк. Это доказывает: настоящий талант к изучению слов у собак — редкое явление.