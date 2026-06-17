Что думает кот, когда вы уходите из дома: эксперты назвали скрытые признаки тоски у любимца

Кот / © Unsplash

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Каждый владелец домашнего животного стремится обеспечить своему любимцу счастливую жизнь. Однако некоторые четырехлапые гораздо чувствительнее, чем принято считать, и чувствуют одиночество значительно острее. Для многих хозяев ежедневный выход из дома сопровождается чувством вины из-за жалобного мяуканья животного.

Об этом рассказали исследователи TikTok-канала @cats.psy.

Эксперты отмечают, что пушистые любимцы обладают высоким уровнем наблюдательности. Они идеально изучают повадки и ежедневные ритуалы своих хозяев перед выходом.

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«Что действительно думает ваш кот, как только вы выходите за дверь и идете? Они подмечают больше, чем большинство людей осознает. В следующий раз, когда вы выйдете из дома, помните, что ваш кот может скучать по вам больше, чем показывает», — отмечают авторы канала.

Как понять, что животному одиноко

Поскольку точно узнать мнения кота невозможно, специалисты призывают владельцев внимательно следить за поведением животного. На острую форму одиночества и стресса указывают следующие симптомы:

чрезмерное и громкое мяуканье;

навязчивая цепкость к хозяину;

активное царапание мебели и опрокидывание вещей;

игнорирование лотка и туалет в непредвиденных местах;

жевание запрещенных предметов;

чрезмерный, вплоть до лысин, уход за своей шерстью.

Как помочь коту справиться с тревогой разлуки

Для того чтобы облегчить пребывание кота наедине, исследователи советуют использовать простые, но действенные методы. В частности, на любимом месте отдыха животного следует оставлять элемент вашей одежды, которая сохраняет родной для нее запах — это дарит пушистику ощущение безопасности.

«Оконная шест или кормушка-головоломка также могут помочь. Спокойные и короткие прощания способны в значительной степени помочь вашей кошке чувствовать себя безопасно и спокойно», — рекомендуют авторы материала.

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Уменьшение эмоционального градуса при выходе из дома помогает животному воспринимать разлуку как обычную часть дня, а не как катастрофу.

Напомним, коты воспринимают мир иначе, чем люди. Из-за дихроматического зрения они видят преимущественно оттенки серого, синего и желтого, зато прекрасно ориентируются в темноте и замечают малейшие движения.

Специалисты отмечают, что для котов важнее внешности человека голос, запах и поведение. Ученые также отмечают, что общение с котами помогает снижать стресс и положительно влияет на здоровье человека.

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