Что едят японцы: секреты питания для молодости и здоровья

Популярные продукты в Японии и правила питания, способствующие долголетию
Японцы уже более четверти века удерживают лидерство по продолжительности жизни. Это связано прежде всего с их образом жизни, здоровым питанием, которое помогает продлить молодость, придает жизненные силы и энергию.
Как питаются японцы
- Существует миф, что японцы едят только на суше. На самом деле их рацион богат и разнообразен. Японская диета сбалансирована и почти лишена высококалорийных продуктов, важное место занимают новые сезонные ингредиенты. Основу составляют рыба, овощи, водоросли, соя, рис, фрукты и зеленый чай.
Зимой они предпочитают мясо и горячие супы, а летом — холодные блюда, морепродукты, салаты и рамки.
- Японцы готовят еду на пару, тушат, жарят с минимальным количеством растительного масла. Такой способ сохраняет питательные свойства продуктов. Специи используются осторожно, чтобы еда была легкой для пищеварения. Важна простота и вкус блюд.
Что едят японцы на завтрак
В Японии завтрак – главный прием пищи. Он включает несколько блюд – рыбу, рис, омлет, мисо-суп, зелень и водоросли. Основой завтрака часто является зеленый чай и мисо-суп из тофу. Хотя порции небольшие, они покрывают дневную потребность в минералах и витаминах.
Типичная японская пища состоит из тарелки риса (гохан), тарелки мисо-супа (мисо Ширу), маринованных овощей (цукемоно) и рыбы или мяса.
Десерты в Японии редкость и они гораздо менее сладкие, чем привычные на Западе. К примеру, популярные рисовые сладости моти содержат минимум сахара и жира.
Правила питания японцев
В Японии целью оздоровления нации была представлена программа министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения «Японские диетические нормы потребления», которая является ориентиром для здоровья японцев.
- Маленькие порции. В программе здорового питания содержатся рекомендации по размеру допустимых порций в зависимости от пола и возраста человека. Ключевое значение имеет то, как японцы подают еду.
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Фокус на еде. Прием пищи для японцев является настоящим ритуалом, важно не только то, что едят, но и как едят. Выражение «хара хачи бу» означает, что нужно есть до тех пор, пока не насытишься на 80%, этому они учат детей с раннего возраста.
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Свежие, сырые продукты. Японцы ловят рыбу, которую планируют съесть, и едят ее, пока она еще свежа. Используя много васаби и соевого соуса в качестве приправ, обладающих отличными антибактериальными свойствами, они, таким образом, предотвращают пищевые отравления. Срок годности продаваемых в Японии продуктов гораздо меньше, чем продуктов в западном мире. Сроки годности указывают, сколько могут храниться продукты в сыром виде, именно так они будут употребляться, а не приготовленном. Чтобы продукты дольше сохранились в природном виде, японцы, например, стерилизуют яйца.
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Разнообразие и сбалансированное питание.
Традиционные пищевые продукты в Японии растительного происхождения содержат большое количество полифенолов, микробных ферментов, участвующих в ферментации молочной кислоты, аминокислот, олигопептидов и олигосахаридов.
Употребление большого количества рыбы является основным фактором низкого уровня сердечных заболеваний в стране. Морепродукты едят практически в любом виде, от сырых суши и сашими до жареной сладкой рыбы и моллюсков.
Наиболее часто применяемые разновидности риса – это хакумай, белый рис и генмай, коричневый рис. Из риса также делают моти (рисовые лепешки), сенбей (рисовые крекеры) и саке (рисовое вино). Рис готовят с красной фасолью (секихан), морепродуктами и овощами (Такими гохан). Рисом лечат – жидкая рисовая каша приправленная солью (Кайю) используется как средство от простуды.
Соевые бобы играют значительную роль в японской кулинарии. Известный соевый соус и паста мисо изготовляются именно из ферментированных или культивируемых соевых бобов. Для производства тофа добавляют коагулянт в свежевыжатое соевое молоко. Сами соевые бобы едят вареными в качестве эдамамы или обжаренными в сухом виде и измельченными в мелкий порошок, который подают с рисовыми лепешками.
Какие продукты потребляют японцы каждый день
В традиционной системе японского питания богато разнообразие разных продуктов.
- Среди морепродуктов и рыбы чаще японцы едят моллюски, водоросли, морской огурец, скумбрию, лещ, морской окунь, угорь, карп, скумбрия, сардины, лосось, форель, акулу, креветки, кальмары, медузы и крабы.
- Ежедневно употребляют лапшу (удон, соба и рамэн) или рис.
- Соевые продукты, присутствующие в ежедневном рационе – это мисо, темп, тамары или натто.
- Популярные водоросли, которые потребляют японцы – это нори, ламинария, вакаме и комбу.
- Любимые японцами овощи – красные бобы, японский сладкий картофель, побеги бамбука, баклажаны, огурцы, лопух, лук, зеленый лук, ямс и редис.
- Фрукты употребляются в свежем виде – персики, японский апельсин, мандарины, хурма, мушмула, сливы, гранаты, яблоки, малина и клубника.
- Любимые напитки японцев – зеленый и ячменный чай, саке, пиво.
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