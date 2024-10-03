Что едят японцы: секреты питания для молодости и здоровья

Японцы уже более четверти века удерживают лидерство по продолжительности жизни. Это связано прежде всего с их образом жизни, здоровым питанием, которое помогает продлить молодость, придает жизненные силы и энергию.

Как питаются японцы

Существует миф, что японцы едят только на суше. На самом деле их рацион богат и разнообразен. Японская диета сбалансирована и почти лишена высококалорийных продуктов, важное место занимают новые сезонные ингредиенты. Основу составляют рыба, овощи, водоросли, соя, рис, фрукты и зеленый чай.

Зимой они предпочитают мясо и горячие супы, а летом — холодные блюда, морепродукты, салаты и рамки.

Японцы готовят еду на пару, тушат, жарят с минимальным количеством растительного масла. Такой способ сохраняет питательные свойства продуктов. Специи используются осторожно, чтобы еда была легкой для пищеварения. Важна простота и вкус блюд.

Что едят японцы на завтрак

В Японии завтрак – главный прием пищи. Он включает несколько блюд – рыбу, рис, омлет, мисо-суп, зелень и водоросли. Основой завтрака часто является зеленый чай и мисо-суп из тофу. Хотя порции небольшие, они покрывают дневную потребность в минералах и витаминах.

Типичная японская пища состоит из тарелки риса (гохан), тарелки мисо-супа (мисо Ширу), маринованных овощей (цукемоно) и рыбы или мяса.

Десерты в Японии редкость и они гораздо менее сладкие, чем привычные на Западе. К примеру, популярные рисовые сладости моти содержат минимум сахара и жира.

Правила питания японцев

В Японии целью оздоровления нации была представлена ​​программа министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения «Японские диетические нормы потребления», которая является ориентиром для здоровья японцев.

Маленькие порции . В программе здорового питания содержатся рекомендации по размеру допустимых порций в зависимости от пола и возраста человека. Ключевое значение имеет то, как японцы подают еду.

. В программе здорового питания содержатся рекомендации по размеру допустимых порций в зависимости от пола и возраста человека. Ключевое значение имеет то, как японцы подают еду. Фокус на еде. Прием пищи для японцев является настоящим ритуалом, важно не только то, что едят, но и как едят. Выражение «хара хачи бу» означает, что нужно есть до тех пор, пока не насытишься на 80%, этому они учат детей с раннего возраста.

Свежие, сырые продукты. Японцы ловят рыбу, которую планируют съесть, и едят ее, пока она еще свежа. Используя много васаби и соевого соуса в качестве приправ, обладающих отличными антибактериальными свойствами, они, таким образом, предотвращают пищевые отравления. Срок годности продаваемых в Японии продуктов гораздо меньше, чем продуктов в западном мире. Сроки годности указывают, сколько могут храниться продукты в сыром виде, именно так они будут употребляться, а не приготовленном. Чтобы продукты дольше сохранились в природном виде, японцы, например, стерилизуют яйца.

Разнообразие и сбалансированное питание. Традиционные пищевые продукты в Японии растительного происхождения содержат большое количество полифенолов, микробных ферментов, участвующих в ферментации молочной кислоты, аминокислот, олигопептидов и олигосахаридов. Употребление большого количества рыбы является основным фактором низкого уровня сердечных заболеваний в стране. Морепродукты едят практически в любом виде, от сырых суши и сашими до жареной сладкой рыбы и моллюсков. Наиболее часто применяемые разновидности риса – это хакумай, белый рис и генмай, коричневый рис. Из риса также делают моти (рисовые лепешки), сенбей (рисовые крекеры) и саке (рисовое вино). Рис готовят с красной фасолью (секихан), морепродуктами и овощами (Такими гохан). Рисом лечат – жидкая рисовая каша приправленная солью (Кайю) используется как средство от простуды. Соевые бобы играют значительную роль в японской кулинарии. Известный соевый соус и паста мисо изготовляются именно из ферментированных или культивируемых соевых бобов. Для производства тофа добавляют коагулянт в свежевыжатое соевое молоко. Сами соевые бобы едят вареными в качестве эдамамы или обжаренными в сухом виде и измельченными в мелкий порошок, который подают с рисовыми лепешками.

Какие продукты потребляют японцы каждый день

В традиционной системе японского питания богато разнообразие разных продуктов.

Среди морепродуктов и рыбы чаще японцы едят моллюски, водоросли, морской огурец, скумбрию, лещ, морской окунь, угорь, карп, скумбрия, сардины, лосось, форель, акулу, креветки, кальмары, медузы и крабы.

Ежедневно употребляют лапшу (удон, соба и рамэн) или рис.

Соевые продукты, присутствующие в ежедневном рационе – это мисо, темп, тамары или натто.

Популярные водоросли, которые потребляют японцы – это нори, ламинария, вакаме и комбу.

Любимые японцами овощи – красные бобы, японский сладкий картофель, побеги бамбука, баклажаны, огурцы, лопух, лук, зеленый лук, ямс и редис.

Фрукты употребляются в свежем виде – персики, японский апельсин, мандарины, хурма, мушмула, сливы, гранаты, яблоки, малина и клубника.

Любимые напитки японцев – зеленый и ячменный чай, саке, пиво.

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