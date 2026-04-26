Названы самые плохие привычки, портящие отпуск всем вокруг

Реклама

Летний сезон уже не за горами, и многие украинцы планируют долгожданные поездки. Однако эксперты предупреждают: даже самый дорогой курорт можно испортить своим поведением.

Издание Daily Mail опубликовало перечень привычек, которые окружающие считают «безвкусностью» и признаком невоспитанности.

По словам экспертов, ваши глянцевые снимки из отпуска могут показаться безвкусицей, скучными или даже дешевыми просто из-за того, куда вы решили уехать.

Реклама

Существует множество популярных мест отдыха, которые могут казаться вам идиллическими и гламурными, но действительно многие считают их некрутыми и чрезмерно популярными.

Прежде чем готовиться к вашему следующему великому путешествию, возможно, вам следует тщательно подумать о пункте назначения… и внимательнее рассмотреть непристойные модели поведения, которых следует избегать, чтобы вы могли действительно путешествовать стильно и классно.

Какие страны «вышли из моды» для путешествий

Португалия

Хотя южное побережье Португалии может похвастаться 300 солнечными днями, золотыми песками и красными скалами, по словам экспертов, оно несколько заброшено.

Реклама

В 2024 году Алгарви в Португалии было названо лучшим местом для выгодного отдыха в Европе. К тому времени он обогнал Солнечный берег в Болгарии, часто считающийся самым дешевым курортом для лета.

Албания

Албания быстро стала одним из лучших туристических направлений Европы, благодаря кристально чистой воде и золотым пляжам на побережье.

© Associated Press

Столица Тирана также выросла в популярности за последние месяцы благодаря своей доступности и оживленной атмосфере.

Реклама

По словам экспертов, город агрессивно рекламируется как новый тренд на каждой платформе бюджетных путешествий, но на самом деле он теряет привлекательность.

Из-за того, что Тирану так сильно давят, город переживает волну неподготовленного туризма. Отели удваивают цены на ночь, а рестораны полностью обслуживают иностранцев. Центр города «чувствуется так, будто его косплеют под модный стиль, а он не является им».

Дубай (ОАЭ)

Дубай, возможно, и есть огромный хит среди лидеров мнений в социальных сетях, но, по словам экспертов, он давно потерял свою привлекательность как увлекательное и уникальное туристическое место.

Славится своими роскошными магазинами, небоскребами и тем, что является безналоговым раем, поэтому трудно открыть Instagram, не получив пощечину от очередной бывшей звезды реалити-шоу, позирует перед Бурдж-Халифой.

Реклама

«Дубай больше ориентирован на статус, он ярче, больше демонстрирует определенный образ жизни», — рассказал Мехди Флисс, основатель Photo Trips Tokyo, Japan.

«Многие путешественники едут туда, потому что туда едут другие люди, а также потому, что инфлюэнсеры постоянно продвигают это место назначения, поэтому это создает определенный эффект толпы. Люди хотят показать себя в красивых барах, роскошных отелях, бассейнах на крыше, пляжных клубах, во всем этом», — считает эксперт.

Флисс сказал, что, по его мнению, одной из причин плохой репутации Дубая является то, что некоторые посетители почти не знакомы с местом назначения.

Вместо того, чтобы исследовать вне гостиницы, они наслаждаются бассейном, делают фотографии, а затем возвращаются домой, увидев очень ограниченную сторону этого места.

Реклама

«Образ Дубая может стать не столько об любопытстве, сколько о желании быть увиденным, как он развлекается на солнце, пока дома все еще зима», — сказал он.

Япония

Эксперты обнаружили, что те, кто решит увидеть цветение сакуры в парках Токио или священные синтоистские храмы в Киото, вероятно, будут выглядеть культурно любознательными.

Хотя Япония уже достаточно давно является популярным местом, она, кажется, все еще имеет отличную репутацию для туристов, желающих ее посетить.

По словам Флисса, люди часто выбирают страну как место для отдыха, потому что их искренне интересует самое место, а не только образ, связанный с ним.

Реклама

«Япония часто привлекает путешественников, которые хотят чего-то большего, чем пляжный клуб или роскошный отель. Они хотят сочетания эстетики, культуры и содержательного опыта, будь то проживание в рекане, исследование более тихих районов или поиск мест, которые больше связаны с местной идентичностью. Они хотят исследовать еду, традиции, местный этикет, храмы, районы, проживание в реканах, все мелочи, которые делают повседневную жизнь здесь такой другой», — сказал он.

Поведение туристов, которое следует избегать во время отпуска

Наиболее вопиющими признаками непристойного поведения во время отпуска является неуважение к местным жителям и нехватка самосознания. Отношение к местным жителям или районам как к реквизиту для показательной одежды или поведения, что игнорирует культурное окружение, также является ужасающим атрибутом туристического этикета.

По словам эксперта по путешествиям Флисса, быть громким или самоуверенным в местах, требующих уважения, или кичиться деньгами и роскошью способом, который кажется навязанным, также не является хорошим выбором.

Еще один распространенный случай — это когда путешественники больше сосредоточены на том, чтобы доказать, что хорошо проводят время, чем на самом деле наслаждаться тем, где они есть.

Реклама

«Аудитория сейчас намного более чувствительна к этому, и это, как правило, воспринимается как неуверенность, а не как стремление. На мой взгляд, самые изысканные путешественники обычно те, кто проявляет любознательность, сдержанность и настоящий интерес к месту. Наименее привлекательны часто те, кто слишком старательно пытается превратить поездку в спектакль», — объясняет эксперт.

Тревел-блогер Хуан Кастельс отметил важность непосредственного знакомства с местной кухней, культурой и впечатлениями от места отдыха. Зачем куда-то ехать, если нет интереса или желания погружаться, отметил он.

«Я видел, как люди едят пиццу в Гималаях, и я видел, как туристы в Таиланде стекаются в McDonald’s, несмотря на то, что рядом есть несколько настоящих ресторанов по цене, значительно ниже Биг Мак, но с безусловно более вкусными вариантами», — сказал он.

Такое поведение можно считать скучным или низкопробным, и Кастельс сказал, что вряд ли этот опыт путешествия удовлетворительный или интересный.

Реклама

«Куда бы вы ни пошли, вы всегда можете вернуться к своей любимой сети быстрого питания дома, так что сделайте себе услугу и окунитесь в место, которое вы посещаете. Вероятно, вы будете очень удивлены!», — добавил эксперт.

Еще одна ужасная ошибка в путешествиях связана с языком.

Многие англоязычные туристы, путешествующие в неанглоязычные страны, не прилагают усилий для изучения языка места своего отпуска.

Кастельс видел туристов, которые ожидают, что местные жители будут свободно общаться на английском.

Реклама

В некоторых случаях также ожидается, что меню ресторанов будет переведено на английский язык, а иностранные официанты будут понимать диетические требования. Также не надейтесь найти Wi-Fi везде.

Обертывание чемодана пластиковой упаковкой — еще одна огромная ошибка, когда дело доходит до путешествия в другое время.

Яннис Моати, основатель и генеральный директор HotelsByDay.com, утверждал, что если вы действительно волнуетесь, что ваши вещи будут украдены, то вам следует приобрести приличный чемодан с подобающим замком.

«Никто не планирует воровать твои носки. Это паранойя путешествий, замаскированная под безопасность, а между тем вы обмотали полкилограммом пластика то, что у вас есть», — сказал он Daily Mail.

Реклама

Залы ожидания в аэропортах также не так уж хороши, добавил Моати, который утверждал, что они «устали» и заполнены «черствыми бутербродами, люминесцентным освещением, ссорящимися из-за розетки незнакомцами».

«За те же деньги или меньше вы можете забронировать настоящий гостиничный номер в нескольких минутах от терминала: настоящая кровать, настоящий душ, обслуживание номеров и бассейн или спа», — сказал он.

