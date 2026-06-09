Что категорически нельзя делать в Италии: туристам грозят штрафы и выселение

Италия

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Туристам, которые планируют путешествие в Италию, советуют заранее ознакомиться с местными правилами и обычаями, чтобы избежать неловких ситуаций. Среди распространенных ошибок иностранцев — заказ капучино после обеда и нарушение правил возле памятников архитектуры.

Об особенностях итальянского этикета в статье для издания The Independent рассказала журналистка Элизабет Гит, которая проживает в стране уже 17 лет. По ее словам, многие привычные для туристов действия могут вызвать недоумение у местных жителей или даже привести к штрафам.

Тема итальянских правил поведения снова оказалась в центре внимания после решения Верховного суда Италии по делу о воде из-под крана. Суд встал на сторону отеля, ресторан которого отказался бесплатно подавать посетительнице такую воду. В решении указано, что заведения питания не обязаны предоставлять ее гостям и могут предлагать взамен бутилированную воду за отдельную плату.

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По словам Гит, это лишь один из многих нюансов, с которыми сталкиваются туристы. Одним из самых известных является отношение к капучино. В Италии считают, что молоко после плотной трапезы может негативно влиять на пищеварение, поэтому молочные кофейные напитки обычно пьют утром. В то же время заказать капучино после 11:00 или даже во время обеда никто не запрещает — напиток подадут без проблем, хотя такой заказ может вызвать недоумение у официанта.

Журналистка также напомнила о правилах поведения возле исторических и религиозных объектов. Например, прогулка с пиццей или мороженым в руках не считается нарушением, но устраивать перекус на лестнице церквей или популярных туристических локаций не стоит. В некоторых случаях за это могут оштрафовать или сделать замечание.

Особое внимание путешественникам советуют обращать на одежду во время посещения церквей. Хотя требования сейчас менее строгие, чем раньше, посетителям рекомендуют прикрывать плечи и колени. Это правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.

Еще одна распространенная ошибка касается посещения местных рынков. В Италии покупателям не стоит самостоятельно брать в руки овощи и фрукты, чтобы выбрать лучшие. Обычно достаточно указать на товар и назвать нужное количество, после чего продавец сам все взвесит и упакует.

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Отдельно Гит упомянула и кулинарные традиции. В частности, в Италии не принято окунать хлеб в оливковое масло перед основным блюдом, а просьбу подать тертый сыр к пасте с морепродуктами могут воспринять без особого восторга. Считается, что сыр перебивает вкус рыбы и морепродуктов, поэтому к таким блюдам его обычно не добавляют.

Самым серьезным нарушением среди туристов журналистка назвала купание в общественных фонтанах. Ежегодно в Италии фиксируют случаи, когда посетители пытаются залезть в фонтан Треви в Риме, Большой канал Венеции или другие исторические водные сооружения. Такие действия являются незаконными. За нарушение могут оштрафовать минимум на 450 евро, а выселить из района или города, или пожизненно запретить приближаться к объекту.

Среди менее известных местных суеверий журналистка вспомнила и способ наливания вина. По ее словам, в Италии не одобряют, когда напиток наливают, держа бутылку на ладони. Такой жест связывают с давними представлениями об измене и недобрых намерениях, корни которых, как считается, уходят во времена дворцовых интриг и отравлений. Хотя сегодня это скорее элемент культурной традиции, некоторые итальянцы до сих пор относятся к такому способу наливания вина настороженно.

Объясняя ситуацию с водой из-под крана, автор отметила, что дело не только в желании ресторанов продавать бутилированную воду. По ее словам, во многих регионах страны водопроводная вода имеет довольно насыщенный минеральный вкус, поэтому многие итальянцы сами выбирают бутилированную или фильтрованную воду.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Риме туристов заставили заплатить 44 евро (почти 2300 грн) за два мороженого. Хотя пара была убеждена, что десерт стоит вдвое дешевле.

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