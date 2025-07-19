Что категорически нельзя рассказывать ChatGPT: 7 запретных тем для вашей безопасности

7 вещей, о которых никогда не следует рассказывать или спрашивать у ChatGPT

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Искусственный интеллект ChatGPT довольно быстро стал удобным и незаменимым советчиком для многих украинцев. Кто-то спрашивает у него консультации по разным темам, а некоторые общаются с ИИ просто ради развлечения. Однако эксперты предупреждают — есть темы и информацию, которую не стоит рассказывать ChatGPT во избежание рисков раскрытия личных данных.

О чем никогда не стоит рассказывать ChatGPT, выяснял ТСН.ua.

Персональные данные

Паспортные данные, номер ИНН, адрес проживания

Местонахождение.

Информация о вашей семье, детях, месте работы, досуге и т.д.

Кроме того, не стоит рассказывать ИИ собственный телефонный номер или электронную почту. Эти данные могут использоваться для идентификации и отслеживания вашей активности.

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Пароли

Особо следует быть осторожным с любыми паролями, в том числе к разным аккаунтам и социальным сетям. Эту информацию могут получить злоумышленники и использовать для доступа к вашим аккаунтам и краже ваших данных.

Финансовая информация

Ни в коем случае нельзя указывать номера банковских карт, счета и т.д. Из-за «взломов» и истоков информации мошенники могут получить и использовать эти данные для кражи денег. Кроме того, ИИ может сохранить эти данные и использовать их в будущем ответе другому пользователю.

Данные по работе

То же касается любых данных по работе: внутренние документы компаний, рабочие отчеты, клиентские базы, планы проектов и т.д.

В частности, недавно компания Samsung запретила ChatGPT после того, как один из инженеров слил внутренний исходный код сервиса. Это привело к утечке информации о компании

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Медицинская информация

Эксперты отмечают: Искусственный интеллект не является вашим врачом, поэтому никогда не обращайтесь к ИИ за советом по здоровью. Конечно, иногда ChatGPT может подсказать те или иные вещи о вашем здоровье.

Однако на них стоит полагаться со всей уверенностью на 100%. ChatGPT может дать ложный медицинский совет, и ни одна организация или лицо за это не несет ответственности.

Откровенный контент

Большинство чат-ботов фильтруют любой откровенный контент, которым с ними делятся, поэтому любая неприемлемая информация может привести к вашему запрету.

«Помните также, что интернет никогда ничего не забывает. Так что вы никогда не знаете, где это может появиться», — советует The Times of India.

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Личные переживания

Эксперты отмечают: ChatGPT — не психолог и не личный дневник. все, что вы рассказываете чат-ботам с искусственным интеллектом, может сохраняться и потенциально распространяться другим пользователям.

Также эксперты рекомендуют удалять чат с вопросами и использовать временный чат, похожий на режим инкогнито в вашем браузере.

Напомним, что искусственный интеллект назвал год смерти Путина.