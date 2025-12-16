Что категорически запрещено давать коту: ветеринар рассказала жуткую историю

Кот

Австралийский ветеринар доктор Лиза Чаймс, известная своими выступлениями в таких телешоу, как Bondi Vet, поделилась советами для владельцев домашних животных. Она подчеркнула, что котам ни в коем случае нельзя давать лекарства, которые предназначены для людей.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Лиза Чаймс рассказала о своем худшем случае за время работы в ветеринарной клинике. По ее словам, это произошло тогда, когда коту дали таблетку парацетамола. Она отметила, что таким образом владелец животного хотел помочь, однако навредил и это привело к смерти кота.

«Одна из худших медицинских неотложных ситуаций, которые я когда-либо видела у кошки, была, когда эта кошка посинела с опухшими губами. Ей было трудно дышать. Она хватала ртом воздух. Это было ужасно», — сказала Лиза Чаймс.

Она подчеркнула, что парацетамол — это один из самых токсичных для кошек веществ.

«Поэтому, если у вашей кошки есть травма или она выглядит нездоровой, пожалуйста, не давайте ей никаких лекарств для людей. Вместо этого обратитесь к местному ветеринару или в местное отделение неотложной помощи и отвезите свою кошку туда на осмотр», — сказала она.

Также ветеринары призывают не лечить животных препаратами, которые для этого не предназначены.

