Что на самом деле делает ИИ с сотрудниками во время работы: шокирующие результаты исследования

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Обещания о том, что искусственный интеллект высвободит время работников и позволит сократить продолжительность рабочей недели, пока не оправдываются на практике. Свежее исследование шокировало своими выводами о реальном влиянии искусственного интеллекта на жизнь работников.

Об этом сообщает Gizmodo.

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По данным разработчика аналитического софта ActivTrak, пользователи искусственного интеллекта работают ежедневно до 90 минут дольше своих коллег. Ученые проанализировали активность более 9000 работников из 467 компаний с апреля по сентябрь. Выяснилось, что рабочий день людей с ИИ длится в среднем от 8,4 до 9,1 часов, в то время как без него — 7,6 часов.

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Больше всего перерабатывают активные пользователи ИИ — те, кто входит в систему от пяти раз в день и проводит там более 45 минут. Они задерживаются после работы на 18 минут дольше, чаще прыгают между приложениями и быстро теряют фокус.

По словам руководительницы лаборатории производительности ActivTrak Габриэлы Маух, хотя ИИ и ускоряет рабочие процессы, исследования показывают обратный эффект: рабочие дни становятся длиннее, работники чаще отвлекаются на разные программы и хуже держат фокус.

Эксперты выделяют несколько возможных причин следующих результатов:

Начальная нагрузка: работники, и раньше имевшие длительный рабочий день, чаще внедряют ИИ.

Дополнительные задачи: алгоритмы стимулируют людей брать на себя больше работы.

Время на обработку: сортировка и проверка информации от ИИ требуют дополнительных усилий.

«Мы живем в экономике, чрезвычайно ориентированной на производительность, где если мы получаем что-то, мы хотим больше», — подчеркнула Габриэла Маух.

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Схожие результаты получили ученые бизнес-школы Хааса при Калифорнийском университете в Беркли. Они восемь месяцев наблюдали за работой 200 сотрудников технологической компании и обнаружили: ИИ не экономит время, а только заставляет работать интенсивнее. Работники сами ускоряли темп, принимали больше задач и добровольно задерживались на работе.

По словам исследовательницы Сенцы Мэгги Е, ИИ позволяет выполнять больше дел одновременно, но это сильно истощает мозг. Сначала работать в таком ритме интересно, но руководители быстро делают этот пиковый темп обязательным для всех, что в конечном итоге ведет к истощению команды.

Эти результаты противоречат обещаниям техногигантов и политиков. Сторонники ИИ, например Билл Гейтс и Дженсен Хуанг, убеждали, что автоматизация сократит рабочую неделю. Критики же требуют это закрепить законом.

К примеру, сенатор Берни Сандерс настаивает, что доходы от ИИ должны идти обычным семьям, а не только миллиардерам, и предлагает перейти на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты.

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Напомним, родители 31-летней американки с эпилепсией подали иск против OpenAI, утверждая, что советы ChatGPT убедили их дочь отказаться от лекарства и скрыть это от медиков.

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