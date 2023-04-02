Что на самом деле означает аббревиатура WC: люди удивляются, когда узнают правду

Словосочетание "водяной туалет" впервые было использовано в Англии еще в 1870-х годах.

Люди во всем мире видели привычную аббревиатуру WC, обозначающую общественный туалет, однако часто они бывают удивлены, когда узнают, как она расшифровывается.

Об этом пишет mirror.co.uk

Исследователи отмечают, что в 19 веке слово "туалет" не произносилось в обществе, как и телесные функции, связанные с использованием туалета. А потому тогда придумали термин WC – "water closet" (водяной туалет). Такое обозначение использовали для нового туалета с смывным бачком, особенно в общественных местах.

Согласно сайту Plumbworld, посвященному сантехнике, словосочетание "водяной туалет" впервые было использовано в Англии еще в 1870-х годах. Сначала известен как "умывальник", он вскоре превратился в "туалет" из-за популярности, а затем снова эволюционировал в "уборную".

Напомним, эксперт по сну Мартин Сили рассказал, что одетые на ночь носки могут быть ключевым фактором для хорошего сна.

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