Потерянные чемоданы из аэропортов / © pixabay.com

Реклама

Когда-то чемоданы, которые так и не удалось вернуть владельцам, просто отправляли на свалку. Теперь же их продают на специальных аукционах, а покупатели занимаются так называемым «чемоданчиком» — покупают чемоданы с неизвестным содержимым и получают шанс заглянуть в чью-то личную жизнь.

Журналистка издания The Guardian Emma Russell посетила аукцион в Тотинге, на юге Лондона, и потратила 100 фунтов стерлингов (5 579 грн), чтобы приобрести четыре таких чемодана. Среди них — ярко-желтая, казавшаяся почти новой, тяжелая и запертая на замок; черная, заполненная «под завязку»; синяя с компасом в ручке и маленькая в клетку, похожая на Louis Vuitton.

«Ее знакомый Ричард Стейси, постоянный посетитель аукциона, называет это настоящим азартом: люди делают ставки на кота в мешке и делятся находками в соцсетях. Один из таких роликов на TikTok, где блоггер из Чешира распаковывал синий чемодан из Хитроу, собрал более 15 млн просмотров», — говорится в материале.

Реклама

Что можно найти в чемоданах

Стейси, физиотерапевт и отец пятерых детей, однажды купил Samsonite за £60. Внутри были женские вещи небольшого размера, несколько пар обуви, среди которых шлепанцы Gucci. Сумку он оставил себе, а остальные продал или отдал на благотворительность. В другой раз ему достался чемодан с хиджабами и женской футбольной формой.

Еще одна покупательница, Шевель Джейкобс, признается: для нее это не только шанс сэкономить, но и своеобразное развлечение с друзьями. Однажды она приобрела чемодан за 20 фунтов стерлингов (1115 грн) и нашла там дизайнерские туфли и сумку Louis Vuitton.

Почему багаж теряется

По статистике, более 92% чемоданов в конце концов возвращаются владельцам, однако около 8% остаются без хозяина. Причины разные: ошибки при регистрации, отрыв ярлыков, пересадки, погодные условия, задержки рейсов или нехватка персонала в аэропортах после пандемии.

В 2022 году в мире было потеряно около 26 млн единиц багажа — 8 на каждую тысячу пассажиров. В Британии более 28% путешественников признались, что за последние пять лет их багаж хотя бы раз теряли или обрабатывали неправильно.

Реклама

Новые технологии и вторая жизнь чемоданов

Сегодня авиакомпании пытаются автоматизировать процесс: появляются системы искусственного интеллекта, которые переназначают багаж на следующий рейс, и цифровые сервисы отслеживания. Некоторые перевозчики даже интегрируют Apple AirTag, чтобы побыстрее находить потерянные вещи.

Если же чемодан остается без собственника более трех месяцев, его передают на продажу. В США работает целая сеть магазинов Unclaimed Baggage, где можно найти все — от одежды до уникальных артефактов. Среди самых ценных находок — изумруд в 40 каратов и египетские реликвии старше 3,5 тысяч лет.

Стоит ли рисковать?

Содержимое чемоданов отличается: от обычных вещей и книг до дизайнерских аксессуаров, техники и даже исторических ценностей. Однако есть и эмоциональный момент — покупая чужие вещи, люди чувствуют себя «следопытами», которые прикасаются к истории.

Эксперты советуют путешественникам: во избежание неприятностей всегда оставляйте в чемодане карточку с контактными данными, выделяйте багаж яркими бирками или наклейками и, возможно, стоит избавиться от старого белья — никто не хочет, чтобы именно оно стало «экспонатом» на чужом TikTok.

Реклама

Напомним, в Украине были представлены результаты другого расследования, а именно, как перекупы обходят систему «Укрзализныци» и почему невозможно купить билет.

” УЗ» заблокировала один из перекупов после расследования, но проблема с ботами и Telegram-каналами остается.