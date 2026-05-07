Что на самом деле слышит человек за мгновение до смерти: ученые шокировали открытием

Что на самом деле происходит за секунды до того, как угаснет жизнь? Согласно новому исследованию, человеческий мозг способен обрабатывать сложный язык, даже находясь в бессознательном состоянии.

«Наши результаты показывают, что мозг гораздо активнее и трудоспособнее в бессознательном состоянии, чем считалось ранее. Даже когда пациенты находятся под полной анестезией, их мозг продолжает анализировать окружающий мир», — объясняет доктор Самир Шет.

Чтобы заглянуть за занавес сознания, исследователи записали мозговую активность пациентов, которые находились под общим наркозом во время операций. Основное внимание уделили гиппокампе — участку мозга, который отвечает за память и обработку информации.

Пациентам проигрывали короткие повествования и наборы звуков. Результаты поразили медиков: нейроны в гиппокампе не просто реагировали на шум, а различали конкретные существительные, глаголы и прилагательные в реальном времени. Более того, мозг в состоянии гибернации смог предсказывать следующие слова в предложениях.

«Такой вид предиктивного кодирования мы обычно ассоциируем с бодростью и внимательностью, однако здесь он происходит в бессознательном состоянии», — отмечает доктор Бенджамин Хейден.

Эти данные перекликаются с масштабным исследованием Школы Лангоне в Нью-Йоркском университете. Доктор Сэм Парниа изучал случаи пациентов, переживших остановку сердца и буквально «возвратившихся с того света».

«Они описывали, как наблюдали за работой врачей и медсестер, и рассказывали, что осознавали целые разговоры и видели детали, о которых иначе они не узнали бы», — рассказывает доктор Парниа.

Его слова подтвердили работавшие в реанимации медики: пациенты, формально мертвые в течение нескольких минут, могли точно пересказать детали того, что происходило вокруг после остановки их сердца.

Врачи обычно определяют смерть моментом, когда сердце перестает биться. Однако кора головного мозга, отвечающая за мышление и пять органов чувств, может функционировать еще некоторое время. Хотя на электронном мониторе мозговые волны исчезают в течение 2–20 секунд, полная гибель клеток мозга может занять несколько часов после остановки кровообращения.

«Эта работа заставляет нас переосмыслить, что значит быть осознанным. Мозг работает за кулисами гораздо активнее, чем мы можем до конца понять», — заключает доктор Шет.

В настоящее время исследователи планируют выяснить, применимы ли эти выводы к другим состояниям, таким как природный сон или глубокая кома. Однако уже сейчас понятно одно: граница между жизнью и смертью намного тоньше, чем мы привыкли считать.

