Что не так на изображении девочки с котенком: тест на внимательность и сосредоточенность на 7 секунд

Тест на внимательность – что на картинке не так

Внимательность, концентрация внимания крайне важна во многих аспектах нашей жизни и ее тренировка – очень полезное дело. Ваша память, безопасность, производительность работы, многое другое зависит от данного качества. Для развития и улучшения внимательности предлагаем, на первый взгляд, простой тест, на котором за 7 секунд нужно найти несоответствие.

Что не так на картинке

На картинке мы видим девочку, сидящую на полу своей комнаты, которая гладит котенка. Вроде ничего не обычного. Но затаилась ошибка, которую за 7 секунд нужно найти. Итак, что не так на картинке?

Тест на внимательность: что не на картинке

Если не удается увидеть несоответствие за несколько секунд, можно разделить картинку на маленькие квадраты и просматривать каждый.

Ответ на картинке ниже.

Ответ на тест на внимательность

У котенка два хвоста.

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