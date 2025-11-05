Что нельзя дарить мужчине: эти презенты могут испортить отношения

Подарок / © Pexels

Хотя выбор подарка для мужчины всегда требует внимания, народные поверья и культурные приметы советуют быть особенно аккуратными с некоторыми предметами. Согласно давним традициям, некоторые презенты могут иметь негативные последствия, принося в отношения разлуки, ссоры или даже напряжение.

Об этом пишет РадиоТрек.

Вот перечень подарков, которых следует избегать, или как «обезвредить» их плохую примету:

Часы — символ разлуки и быстротечности

Часы считаются одним из самых рискованных подарков в славянской культуре. Существует два основных толкования:

Считается, что подаренные часы отсчитывают оставшееся до смерти человека время .

Другое, более распространенное поверье, утверждает, что такой подарок ускоряет время разлуки с любимым человеком.

Ножи и острые предметы — приносят напряжение

У европейских и славянских народов подарок в виде ножа, кинжала или любого другого острого предмета считается дурной приметой. Считается, что такой презент привносит в дом большое напряжение и конфликты во всех областях жизни.

Носки: угроза для семейного покоя

Согласно народным поверьям, носки могут спровоцировать ссору и даже привести к тому, что мужчина «уйдет из дома». Считается, что подаренные носки помогают ему быстрее отправиться в путь от дарителя.

Сумка или чемодан — требуют «наполнения»

Эти подарки могут быть отличными, но только при одном условии: они не должны быть пустыми. Чтобы снять плохую примету, обязательно вложите внутрь любой сувенир, небольшую конфету или монетку. Наполненный чемодан или сумка символизирует полное и благополучное будущее.

Галстук — символ «привязки» и приворота

Существует поверье, что галстук обладает способностью «привязывать» владельца к дарителю даже без его воли. Кроме того, этот аксессуар часто применялся в волшебных ритуалах, в частности для приворота.

Правило дарения. Чтобы избежать негативных последствий для своей кармы, дарить галстук рекомендуется только очень близкому человеку.

