Что нельзя делать в первые минуты после ядерного взрыва: предупреждение эксперта

В случае ядерного удара люди, которые окажутся за пределами эпицентра взрыва, получат всего несколько секунд, чтобы правильно среагировать. По словам экспертов, инстинктивное желание немедленно скрыться может оказаться роковым.

После детонации ядерного оружия первым признаком обычно становится яркая ослепительная вспышка света. Люди, смотрящие в сторону взрыва на расстоянии до 16 километров, могут временно или даже потерять зрение.

Через несколько секунд после вспышки формируется грибовидное облако, которое поднимается в небо со скоростью более 160 км/ч.

Эксперты отмечают, что самая распространенная ошибка в такой ситуации — попытка немедленно сесть в автомобиль и скрыться от взрыва.

По словам специалиста по радиационной безопасности Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора Брука Буддемейера, автомобиль в такой ситуации не защищает человека.

Во-первых, после ядерного взрыва возникает электромагнитный импульс (ЭМИ), который может вывести из строя большинство электроники. По оценкам экспертов, до двух третей автомобилей могут сразу перестать работать.

Во-вторых, люди, пытающиеся скрыться, часто забывают об ударной волне, которая может добраться до них за несколько секунд или минут и разрушает здания и транспорт.

Кроме того, пребывание на открытом воздухе может привести к серьезным ожогам от теплового излучения и поражения обломками.

Даже если автомобиль переживет электромагнитный импульс и взрывную волну, он не защитит радиоактивные осадки, возникающие после взрыва и могут быть смертельно опасными.

По словам экспертов, главное правило в такой ситуации – «зайти внутрь, оставаться там и получать информацию».

После вспышки необходимо как можно быстрее найти крепкое здание или подземное укрытие, способное защитить от ударной волны и радиации.

Лучшим вариантом считаются подвалы или помещения в центре построек, где уровень радиации будет ниже. Эксперты советуют оставаться в укрытии не менее 48 часов, пока уровень радиоактивного загрязнения не снизится.

Напомним, в США растет беспокойство из-за возможных тайных ядерных испытаний Китая. Американские чиновники и разведка предполагают, что Пекин мог производить испытания ядерного оружия очень малой мощности, пытаясь скрыть их от международного мониторинга.