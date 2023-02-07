Что нужно делать, чтобы куры несли яйца зимой: правильное питание и еще четыре совета

Владельцы домашних птиц замечают, что зимой их подопечные начинают хуже уноситься. Это может быть связано с разными причинами. Читайте в материале ТСН.ua, чем кормить кур, чтобы хорошо неслись и что еще нужно делать.

В курятнике должен быть свет

Владельцы кур рекомендуют провести хотя бы одну лампу или, в условиях отключения электроэнергии, использовать фонарик на солнечной батарее. Освещение курятника поможет увеличить количество яиц, которые куры несут зимой. Чтобы заметить результат, свет нужно включать на ночь. А еще, когда в курятнике светлее, гораздо легче собирать яйца и убирать отряд.

Что делать, чтобы куры не клевали яйца

Зимой яиц и так мало, да еще куры начинают съедать их с большим аппетитом. Отучить птиц от вредной повадки можно, если правильно оборудовать гнездо. Важно, чтобы курица не видела свои яйца после того, как их снесет. К примеру, можно положить большую бочку горизонтально, а вход прикрыть тяжелой тканью. Не увидев яйцо в темноте, курица не будет его клевать.

Куры едят собственные яйца, когда в их организме не хватает белка. В таком случае достаточно просто добавить в рацион измельченные вареные яйца или рыбную муку.

Чем кормить кур, чтобы хорошо неслись зимой

С наступлением зимы у кур возникает дефицит витаминов в организме, ведь нет зелени, которая нужна им для здоровья. Поэтому они станут лучше уноситься, если добавить в их рацион зерна пшеницы, свежие овощи, ракушняк. Куры также очень любят сорняки и листья свеклы. По возможности их можно иногда добавлять в основной корм.

Хуже куры уносятся на комбикормах и сухом зерне. Поэтому следует кормить несушек сезонными овощами и влажной пищей, в частности, кормовой тыквой, кабачками, кукурузой. Тогда они будут нести больше яиц. Также некоторые владельцы этих птиц зимой кормят их вареным картофелем с зерном, а затем толкут с зерновыми отрубями.

Таз с песком от паразитов

Если у кур в перьях завелись паразиты, они могут отказываться нести яйца. Перья птицы обычно чистят песком, поэтому рекомендуется поставить большой таз с ним в курятнике. Несушки будут в нем спать и "купаться".

Ускорение линьки

Куры линяют раз в году. Обычно это происходит в конце осени, но процесс может затянуться. В этот период куры не несут яйца, поскольку вся энергия тратится на линьку и сил на то, чтобы снести яйцо не остается. Однако можно ускорить линьку. Для этого в корм начинают добавлять белок (сухое молоко, муку из костей и т.п.), а еще кормить кукурузой и семенами. Также можно купить специальные препараты для ускорения линьки, продаваемые у ветеринаров.

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