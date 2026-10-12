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Что нужно пить перед сном, чтобы хорошо выспаться: назван напиток
Диетолог Дана Ханнес рассказала о пользе теплого сока из кислых вишен перед сном. Как вишневый сок повышает уровень мелатонина и улучшает сон.
Существуют такие напитки, употребление которых перед сном может помочь быстро заснуть и хорошо выспаться. Правильно подобранный вечерний напиток способен существенно улучшить качество ночного отдыха и помочь преодолеть бессонницу.
Диетолог Дана Ханнес из Калифорнийского университета в комментарии изданию Verywell Healthрассказала, какая именно жидкость лучше всего подготавливает организм ко сну и как её правильно употреблять.
Вишневый сок — природный источник мелатонина
По словам эксперта, для вечернего рациона наиболее питательными являются напитки, стимулирующие естественную выработку мелатонина — гормона сна. Научные исследования подтверждают, что выраженный эффект в этом плане оказывает сок из кислых сортов вишни.
Как и когда его употреблять:
Время приема: пить сок рекомендуется за 1–2 часа до сна (некоторые специалисты советуют увеличить этот интервал до 3–4 часов для максимального накопления мелатонина).
Температура: тёплые напитки подсознательно успокаивают и способствуют расслаблению, тогда как холодные могут оказывать бодрящий эффект. Поэтому вишнёвый сок лучше слегка подогревать.
Оптимальная порция: стоит начинать с объема около 240 мл в день и следить за изменениями в качестве сна.
Но обратите внимание, что вишневый сок содержит сорбит, который иногда вызывает дискомфорт в желудке. Людям с чувствительным пищеварением диетолог советует начинать с небольших порций, постепенно доводя объём до рекомендуемой нормы.
Польза вишневого сока для организма
Помимо того, что он помогает заснуть, сок из кислых вишен обладает дополнительными полезными свойствами для здоровья:
снижает уровень воспалительных процессов в организме;
снижает окислительный стресс и укрепляет антиоксидантную защиту;
нивелирует факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;
содержит значительно меньше сахара, чем большинство других популярных фруктовых соков.