Что нужно пить перед сном, чтобы хорошо выспаться: назван напиток

Диетолог рассказала, какой напиток помогает хорошо выспаться / © pexels.com

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Существуют такие напитки, употребление которых перед сном может помочь быстро заснуть и хорошо выспаться. Правильно подобранный вечерний напиток способен существенно улучшить качество ночного отдыха и помочь преодолеть бессонницу.

Диетолог Дана Ханнес из Калифорнийского университета в комментарии изданию Verywell Healthрассказала, какая именно жидкость лучше всего подготавливает организм ко сну и как её правильно употреблять.

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Вишневый сок — природный источник мелатонина

По словам эксперта, для вечернего рациона наиболее питательными являются напитки, стимулирующие естественную выработку мелатонина — гормона сна. Научные исследования подтверждают, что выраженный эффект в этом плане оказывает сок из кислых сортов вишни.

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Как и когда его употреблять:

Время приема: пить сок рекомендуется за 1–2 часа до сна (некоторые специалисты советуют увеличить этот интервал до 3–4 часов для максимального накопления мелатонина).

Температура: тёплые напитки подсознательно успокаивают и способствуют расслаблению, тогда как холодные могут оказывать бодрящий эффект. Поэтому вишнёвый сок лучше слегка подогревать.

Оптимальная порция: стоит начинать с объема около 240 мл в день и следить за изменениями в качестве сна.

Но обратите внимание, что вишневый сок содержит сорбит, который иногда вызывает дискомфорт в желудке. Людям с чувствительным пищеварением диетолог советует начинать с небольших порций, постепенно доводя объём до рекомендуемой нормы.

Польза вишневого сока для организма

Помимо того, что он помогает заснуть, сок из кислых вишен обладает дополнительными полезными свойствами для здоровья:

снижает уровень воспалительных процессов в организме;

снижает окислительный стресс и укрепляет антиоксидантную защиту;

нивелирует факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

содержит значительно меньше сахара, чем большинство других популярных фруктовых соков.

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