Что нужно успеть к Новому году: 10 обязательных вещей

Успейте улучшить свою жизнь прямо сейчас, не дожидаясь 1 января.

До нового года остается чуть больше месяца. Для мноигх украинцев это праздник — своеобразный рубеж, когда нужно подвести итоги и придумать планы на будущее.

Но есть вещи, которые нужно успеть сделать до начала Нового года, чтобы встретить 2022-й с хорошим настроением и позитивом. ТСН.ua составил список из 10 дел, которые желательно сделать до 1 января.

1. Отдать долги

Согласно народным приметам, к началу Нового года все должны рассчитаться со своими долгами. Даже если не получиться сделать это полностью, то постарайтесь отдать долги хотя бы частично. Это касается не только финансов, но и незавершенных дел на работе, учебе и т.п.

2. Избавиться от ненужных вещей

Каждый год в доме накапливаются вещи, которыми мы больше не пользуемся — старая мебель, одежда, непишущие маркеры и ручки, распечатки и т.д. Разберите хлам на рабочем столе, в шкафу и на балконе. Освободившееся место можно использовать для чего-то полезного. Старую одежду лучше всего отдать на благотворительность.

Не забудьте о гаджетах: удалите ненужные файлы с ноутбука, почистите контакты и почту в телефоне.

3. Отказаться от вредных привычек

Многие люди с нового года планируют бросить курить, пить, начать заниматься спортом, изучать иностранные языки или записаться на дополнительные курсы. Но не нужно ждать 1 января, понедельника, весны, лета или иных дат, чтобы меняться к лучшему. Не откладывайте завтра то, что можно сделать уже сегодня. Выбросьте пачку сигарет, запишитесь в спортзал или курсы английского уже сейчас.

4. Купить подарки близким

Новый год — время сделать сюрприз близким и родным. Тогда как на Западе есть праздничные скидки, в наше стране скорее говорят о "праздничных наценках". Поэтому смело покупайте презенты близким, ведь в конце декабря они могут стоить гораздо дороже.

5. Отпустить прошлое

Конец года — отличный повод окончательно выяснить отношения с людьми, которые, как вы считаете, мешают жить счастливо. Пора поставить точку в ссорах с бывшими партнерами, предавшими вас друзьями или завистливыми родственниками. Не нужно дорожить теми, с кем вас больше ничего не связывает, и кто не дорожит вами.

6. Сделать себе неожиданный подарок

Купите себе новую красивую одежду или вещь, о которой давно мечтали. Посетите свое любимое место. Под Новый год здорово пойти в театр, кино или оперу. Покатайтесь на коньках и не бойтесь, если стоите на льду совсем неуверенно.

7. Украсить дом

В Европе и США украшают дом и наряжают елку уже в начале декабря. Украинцы в последние годы получили новый выходной 25 декабря — в честь праздника Рождества для христиан западного обряда. К этому времени уже можно повесить гирлянды на окнах, венок на двери, съездить за новогодней елкой и нарядить ее всей семьей.

8. Спланировать расходы на праздник и весь год

Острая нехватка средств часто возникает из-за неэффективного распределения дохода. Чтобы избежать необходимости брать взаймы, нужно научиться правильно вести и экономить семейный бюджет. Выберите цель, на которую хотите собирать деньги, распишите в тетрадке или гаджете основные пункты расходов, определите сумму на неделю или месяц. Старайтесь вкладываться в плановые показатели, чтобы исключить перерасход.

9. Встретиться с друзьями и близкими

Запланируйте веселую встречу с родителями, родственниками и друзьями. Обсудите планы на будущий год, и вспомните веселые моменты уходящего. Но не стоит забывать о коронавирусе и карантинных ограничениях.

10. Составить список задач

Похвалив себя за все-все достижения, спланируй новый список задач. В первую очередь, надо запланировать, чем вы будете заниматься на праздниках. Чтобы каникулы не прошли скучно и лежа на диване, подумайте об активном отдыхе. Возможно это поездка в горы или тур на море? Если это не получиться из-за локдауна, договоритесь с друзьями и составьте примерную программу, как вы хотите провести рождественские праздники.

Что касается планов на будущее, можно выписать на листе бумаги конкретные цели. Повесьте список на видном месте в своей комнате и регулярно вычеркивайте из него выполненные пункты.

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