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Что означает аббревиатура АТБ: как появилось название супермаркета
Сеть супермаркетов АТБ знакома практически каждому украинцу. Ее магазины есть в большинстве городов страны, а характерные три буквы давно стали частью повседневной жизни.
Но не все знают, что действительно стоит за этой аббревиатурой и как возникло название бренда.
Как расшифровывается АТБ
Название АТБ не является случайным набором букв. Она происходит от сокращения «АгроТехБизнес» — именно так называлась первая компания, с которой началась история нынешней торговой сети.
Первоначально предприятие работало в сфере снабжения сельскохозяйственной техники и было ориентировано на аграрный сектор. Впоследствии бизнес начал менять направление, постепенно переходя к розничной торговле продуктами питания.
Как появился бренд АТБ
История сети ведет свое начало в 1990-х годах в Днепре. Тогда несколько гастрономов русского формата начали объединять в единую систему торговли.
Предприниматели, стоявшие у истоков компании, решили модернизировать устаревшую модель магазинов и создать новый формат — современные супермаркеты самообслуживания по доступным ценам.
Именно в этот период и закрепилось сокращенное название «АТБ», которое оказалось более удобным, простым и легко узнаваемым для покупателей.
Почему название АТБ прижилось
Хотя полное название компании изменялось и расширялось со временем, именно аббревиатура АТБ осталась основным брендом.
Причины популярности названия:
короткая и легко запоминающаяся;
звучит уверенно и узнаваемо;
хорошо подходит для масштабирования сети;
не требует дополнительных объяснений в повседневном употреблении.
Со временем три буквы стали самостоятельным брендом, ассоциирующимся с одной из крупнейших розничных сетей Украины.
Развитие сети супермаркетов
По небольшой локальной инициативе компания постепенно превратилась в национальную торговую сеть.
Сегодня АТБ — тысячи магазинов по всей Украине и миллионы покупателей ежедневно. Формат дискаунтера, выбранный сетью, позволил ей сделать акцент на доступных ценах и базовых продуктах повседневного спроса.
Что символизирует АТБ сегодня
В настоящее время аббревиатура уже почти не воспринимается как сокращение. Для большинства покупателей это самостоятельный бренд, который ассоциируется со стабильностью, доступностью и обычным ежедневным шоппингом.
Фактически АТБ прошел путь от бизнес-сокращения до полноценного торгового символа на украинском рынке.