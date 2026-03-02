- Дата публикации
-
Категория
Курьезы
Что означает «мжичка» — значение слова в украинском языке: никогда не догадаетесь
Какое природное явление отражает слово «мжичка»
Что такое «мжичка»: значение и особенности
Слово «мжичка» — это одна из колоритных лексем, которые демонстрируют невероятную гибкость и поэтичность украинского языка в изображении природных явлений. Оно обозначает не просто дождь, а особое состояние атмосферы, которое трудно спутать с чем-нибудь другим.
По академическим словарям, мжичка — это очень мелкие капли воды, которые насыщают воздух, или очень мелкий и густой дождь.
Главная физическая черта морщины состоит в размере капель. Они настолько малы (от 0,05 до 0,5 мм), что скорость падения минимальна. Поэтому кажется, будто влага не падает на землю, а просто «зависла» в воздухе. В метеорологии такое явление часто классифицируют как мряку
Слово имеет древние праславянские корни. В его основе лежит глагол, означавший «мружитися» или «миготіти». Это роднит мжичку с туманом, который мешает четко видеть пространство, заставляя человека щурить глаза. Когда в воздухе стоит «мжичка», горизонты становятся размытыми, а все вокруг окутывается серой дымкой.
Синонимы к слову «мжичка»
Украинский язык богат словами для обозначения влажной погоды. В зависимости от региона и оттенка явления вы можете встретить следующие синонимы:
Мряка / Мрячка- ближайшие по значению слова, описывающие густой мелкий дождь.
Мжа / Імжа — более короткие формы, часто применяемые в диалектах или поэзии.
Сльота — обычно обозначает длительную пасмурную погоду с дождем или мокрым снегом.
Мигичка — народный вариант названия мелкого дождика.
Бус (або бусенець) — интересный диалектизм, означающий мельчайшую морось, которая едва заметна глазу.
«Мжичка» в украинской литературе
Писатели часто используют этот образ для создания меланхолического, задумчивого или уютного настроения. Мжичка в литературе — это символ осени, покоя или легкой печали.
«Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою» — Михаил Коцюбинский
«Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці» — Юрий Смолич
Как правильно употреблять слово «мжичка»
Важно помнить, что о мжичке обычно не говорят «йде» или «падає». Поскольку капли почти невесомы, в украинском языке употребляются специфические глаголы:
«Мжичка сіялася»;
«Надворі мжичило»;
«Повітря курилося мжичкою».
Это слово — отличный пример того, как язык может передать малейшие нюансы окружающего мира, превращая обычное описание погоды в настоящую поэзию.