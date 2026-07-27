Что означает "позаяк" и действительно ли это устаревшее слово: объяснение языковедов

Украинский язык / © Pixabay

Реклама

Слово «позаяк» хорошо знакомо читателям украинской литературы, однако в повседневной речи его можно услышать нечасто. Поэтому многие ошибочно считают его устаревшим. На самом же деле языковеды отмечают: этот союз нормативный и до сих пор активно используется в украинском языке.

Об этом пишет "24 Канал".

Позаяк” это подрядный союз, который означает «ибо», «поскольку», «потому что» или «из-за того».

Реклама

Например:

Позаяк на улице начался ливень, мы остались дома.

Я не пришел, позаяк заболел.

Позаяк времени было мало, решение было принято быстро.

В большинстве случаев слово можно без потери содержания заменить словами ибо или потому, что.

Есть ли слово устаревшим

Несмотря на распространенное мнение, языковеды не считают неправильным или «мертвым» словом.

В «Словаре украинского языка» 1975 года оно действительно имело отметки «устаревшее» и «шутливое». В то же время, современные словари продолжают фиксировать этот союз как нормативный, а писатели и журналисты активно используют его в своих текстах.

Реклама

Языковед Николай Пилинский посвятил слову отдельное исследование под названием «Есть ли слово такое украинское — поскольку». В своей работе он описал языковые дискуссии начала ХХ века по этому поводу и привел примеры его использования классиками украинской литературы.

По наблюдениям исследователей, так как можно найти в произведениях Ивана Франко, Владимира Стефаника, Михаила Коцюбинского, Елены Пчилки, Михаила Старицкого, Михаила Драгоманова и других украинских деятелей.

Его использовали не только в художественных произведениях, но и в частной переписке, что свидетельствует о широком использовании слова в литературном украинском языке.

Специалисты отмечают, что поскольку является полностью нормативным словом и может сделать речь более выразительной и разнообразной.

Реклама

Поэтому не стоит избегать этого союза только потому, что он звучит менее привычно. Если слово уместно вписывается в контекст, его использование соответствует нормам современного украинского литературного языка.

Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.

Лингвисты напоминают, что правильно говорить тістечко вместо «пірожене», конфеты вместо «канфєти», морозиво вместо «морожене», льодяник вместо «лєдєнєц» и пластівці вместо «хлоп’я». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.

Новости партнеров