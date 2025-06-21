Что означает резкий запах пота и когда следует обращаться к врачу

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Потливость — вполне нормальное явление, особенно в жаркие летние дни, когда организм пытается охладить себя. Впрочем, не всегда запах пота должен быть резким или неприятным. В большинстве случаев достаточно соблюдать личную гигиену, чтобы свести запах к минимуму.

Об этом пишут UA.Новости.

Но что делать, если даже ежедневный душ и дезодорант не помогают? Медики предостерегают: резкий или необычный запах пота может оказаться не просто косметической проблемой, а симптомом серьезных нарушений в организме.

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Гормональные нарушения и щитовидная железа

Одна из самых распространенных причин резкого запаха пота — гормональные сбои. Это может относиться как к нарушениям в работе щитовидной железы, так и к другим эндокринным отклонениям. В таких случаях запах пота может изменяться, становиться сильнее или неестественно резким.

Ацетоновый запах: сигнал тревоги

Особо насторожить имеет ситуация, когда пот начинает пахнуть ацетоном или жидкостью для снятия лака. Это может свидетельствовать о нарушении усвоения глюкозы, в частности при сахарном диабете или преддиабетическом состоянии. Такой симптом часто появляется, когда организм начинает расщеплять жиры вместо глюкозы и выделяет кетоны.

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Что делать

В любом из описанных случаев следует обратиться к врачу. Комплексное обследование позволит определить, есть ли в организме отклонения, требующие лечения. Иногда своевременное реагирование может предотвратить развитие серьезных хронических болезней.

Не игнорируйте сигналы своего тела даже, если это просто запах пота. Своевременная диагностика — залог вашего здоровья.

Напомним, международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не равномерный процесс.

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По данным, собранным во время масштабного молекулярного анализа, существуют два возрастных периода, когда тело претерпевает особо стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.