Что означает слово "иммерсивный": объяснение от писательницы Люко Дашвар

Что означает слово иммерсивный

Многие украинцы продолжают интересоваться языком, который изучают на протяжении всей жизни. В литературе или быту можно встретить слова, значения которых в украинском языке нам неизвестны. Украинская писательница Люко Дашвар рассказала, что означает слово «иммерсивный».

Писательница рассказала об этом на своей странице в TikTok.

Что означает слово иммерсивный

Люко Дашвар поделилась, что нам часто может встречаться слово «иммерсивный». Например, иммерсивный театр или иммерсивное обучение.

«Проще говоря, иммерсивный — это такой, который создает эффект присутствия, погружает человека в происходящие события, стирает границы между реальным и виртуальным», — объясняет писательница.

Слово «иммерсивный» является англицизмом, ведь происходит от английского — immersive — погружающий.

Иммерсивный театр — это постановки, где зрители являются частью спектакля и могут взаимодействовать с актерами.

Иммерсивные технологии — это сочетание виртуальных и реальных технологий, например, VR/AR/MR. Технология виртуальной и дополненной реальности.

Иммерсивное обучение — это метод обучения, основанный на играх, моделировании реальности или обучения через погружение.

Тем, кому нравится использовать украинские соответствия заимствованных слов, могут понадобиться такие синонимы к слову иммерсивный: занурливий, захопливий, поглиблений, втяжний, уволікний.

Другие распространенные ошибки в украинском языке

Очень часто в быту люди говорят слово «підодіяльник», когда подразумевают постельное белье, в которое нужно уложить одеяло. На самом деле, по-украински можно сказать это гораздо корректнее.

«Підодіяльник» на украинском будет «підковдра». А «простиня» и «наволочка» — «простирадло» и «наволока».

А еще одной из самых распространенных ошибок украинцев в ежедневном общении является фраза «Доброго дня». Так не стоит говорить, ведь это грамматически неправильно.

Вот правильные варианты: