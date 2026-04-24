Курьезы
66
2 мин

Что означает слово "иммерсивный": объяснение от писательницы Люко Дашвар

Слово «имерсивный» все чаще появляется в обыденном языке. Писательница Люко Дашвар объяснила его значение и происхождение.

Что означает слово иммерсивный

Многие украинцы продолжают интересоваться языком, который изучают на протяжении всей жизни. В литературе или быту можно встретить слова, значения которых в украинском языке нам неизвестны. Украинская писательница Люко Дашвар рассказала, что означает слово «иммерсивный».

Писательница рассказала об этом на своей странице в TikTok.

Люко Дашвар поделилась, что нам часто может встречаться слово «иммерсивный». Например, иммерсивный театр или иммерсивное обучение.

«Проще говоря, иммерсивный — это такой, который создает эффект присутствия, погружает человека в происходящие события, стирает границы между реальным и виртуальным», — объясняет писательница.

Слово «иммерсивный» является англицизмом, ведь происходит от английского — immersive — погружающий.

  • Иммерсивный театр — это постановки, где зрители являются частью спектакля и могут взаимодействовать с актерами.

  • Иммерсивные технологии — это сочетание виртуальных и реальных технологий, например, VR/AR/MR. Технология виртуальной и дополненной реальности.

  • Иммерсивное обучение — это метод обучения, основанный на играх, моделировании реальности или обучения через погружение.

Тем, кому нравится использовать украинские соответствия заимствованных слов, могут понадобиться такие синонимы к слову иммерсивный: занурливий, захопливий, поглиблений, втяжний, уволікний.

Другие распространенные ошибки в украинском языке

Очень часто в быту люди говорят слово «підодіяльник», когда подразумевают постельное белье, в которое нужно уложить одеяло. На самом деле, по-украински можно сказать это гораздо корректнее.

«Підодіяльник» на украинском будет «підковдра». А «простиня» и «наволочка» — «простирадло» и «наволока».

А еще одной из самых распространенных ошибок украинцев в ежедневном общении является фраза «Доброго дня». Так не стоит говорить, ведь это грамматически неправильно.

Вот правильные варианты:

  • «Добрий ранок!» или «Бажаю доброго ранку».

  • «Добрий день!»

  • «Добрий вечір!»

