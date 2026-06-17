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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Что означают AA и AAA на батарейках: разница, стандарты размера и происхождение маркировки

Батарейки типа AA и AAA — одни из самых распространенных источников питания в бытовой электронике. Они используются в пультах, игрушках, фонариках, мышках и десятках других устройств.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Батарейки AA и AAA: в чем разница

Батарейки AA и AAA: в чем разница / © pexels.com

Несмотря на внешнее сходство, эти батарейки имеют разные размеры и разную емкость, что оказывает непосредственное влияние на продолжительность работы устройства.

Что означают AA и AAA на батарейках

Обозначения АА и ААА являются частью международной системы классификации цилиндрических батарей. Буква «A» обозначает тип цилиндрической батарейки, а количество букв определяет ее размер:

  • AA — стандартная батарейка среднего размера;

  • AAA — более компактная, уменьшенная версия.

Важно: буквы не указывают на мощность или химический состав, только физические размеры элемента.

Разница между AA и AAA батарейками

Главное отличие между этими типами — размер и емкость.

AA батарейки:

  • Размер: примерно 50,5×14,5 мм;

  • Емкость: 2000–3000 мАч;

  • Используются в более энергоемких устройствах.

AAA батарейки:

  • Размер: примерно 44,5×10,5 мм;

  • Емкость: 800-1200 мАч;

  • Подходят для маломощной электроники.

Несмотря на одинаковое напряжение (приблизительно 1,5 В), батареи AA могут работать значительно дольше благодаря большему запасу энергии.

Почему так называются AA и AAA

Система маркировки начинается со стандартов классификации батарей, где первоначально использовались буквы для обозначения размера.

Со временем, когда появились меньшие элементы питания, к базовой букве начали прибавлять дополнительные «A»:

  • A — базовый тип;

  • AA — меньшая версия;

  • AAA — еще более компактная версия.

Таким образом, чем больше букв «A», тем меньше размер батарейки.

Где используют AA и AAA

AA батарейки чаще всего применяются в:

  • фотоаппаратах;

  • игрушках;

  • мощных фонариках;

  • портативной технике.

AAA батарейки используют в:

  • пультах дистанционного управления;

  • беспроводных мышках;

  • часах;

  • компактные гаджеты.

Можно ли заменить AA на AAA

Нет, эти батарейки не взаимозаменяемы. Несмотря на одинаковое напряжение, они имеют разные размеры, поэтому физически не подходят для одних и тех же устройств. Использование неправильного типа может привести к неисправности или повреждению устройства.

FAQ

Что означает буквы AA и AAA на батарейках?

Это обозначение стандарта размера цилиндрических батареек, где количество A определяет физический размер, а не мощность или тип химии.

В чем разница между батареями AA и AAA?

AA больше и имеют большую емкость, поэтому работают дольше. AAA — меньшие, более легкие и предназначенные для компактных устройств.

Почему батареи AA дольше работают по AAA?

Потому что они имеют больший объем и могут сохранять больше энергии (высшую емкость в мАч).

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
107
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