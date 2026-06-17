Что означают AA и AAA на батарейках: разница, стандарты размера и происхождение маркировки

Батарейки AA и AAA: в чем разница / © pexels.com

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Несмотря на внешнее сходство, эти батарейки имеют разные размеры и разную емкость, что оказывает непосредственное влияние на продолжительность работы устройства.

Что означают AA и AAA на батарейках

Обозначения АА и ААА являются частью международной системы классификации цилиндрических батарей. Буква «A» обозначает тип цилиндрической батарейки, а количество букв определяет ее размер:

AA — стандартная батарейка среднего размера;

AAA — более компактная, уменьшенная версия.

Важно: буквы не указывают на мощность или химический состав, только физические размеры элемента.

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Разница между AA и AAA батарейками

Главное отличие между этими типами — размер и емкость.

AA батарейки:

Размер: примерно 50,5×14,5 мм;

Емкость: 2000–3000 мАч;

Используются в более энергоемких устройствах.

AAA батарейки:

Размер: примерно 44,5×10,5 мм;

Емкость: 800-1200 мАч;

Подходят для маломощной электроники.

Несмотря на одинаковое напряжение (приблизительно 1,5 В), батареи AA могут работать значительно дольше благодаря большему запасу энергии.

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Почему так называются AA и AAA

Система маркировки начинается со стандартов классификации батарей, где первоначально использовались буквы для обозначения размера.

Со временем, когда появились меньшие элементы питания, к базовой букве начали прибавлять дополнительные «A»:

A — базовый тип;

AA — меньшая версия;

AAA — еще более компактная версия.

Таким образом, чем больше букв «A», тем меньше размер батарейки.

Где используют AA и AAA

AA батарейки чаще всего применяются в:

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фотоаппаратах;

игрушках;

мощных фонариках;

портативной технике.

AAA батарейки используют в:

пультах дистанционного управления;

беспроводных мышках;

часах;

компактные гаджеты.

Можно ли заменить AA на AAA

Нет, эти батарейки не взаимозаменяемы. Несмотря на одинаковое напряжение, они имеют разные размеры, поэтому физически не подходят для одних и тех же устройств. Использование неправильного типа может привести к неисправности или повреждению устройства.

FAQ

Что означает буквы AA и AAA на батарейках?

Это обозначение стандарта размера цилиндрических батареек, где количество A определяет физический размер, а не мощность или тип химии.

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В чем разница между батареями AA и AAA?

AA больше и имеют большую емкость, поэтому работают дольше. AAA — меньшие, более легкие и предназначенные для компактных устройств.

Почему батареи AA дольше работают по AAA?

Потому что они имеют больший объем и могут сохранять больше энергии (высшую емкость в мАч).

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