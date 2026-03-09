- Дата публикации
Что означают слезы кота: это признак эмоций или тревожный сигнал для здоровья
Многие владельцы замечают, что их коты иногда имеют влажные глаза или издают протяжные звуки, похожие на плач. Это часто рождает мнение, что кот «плачет от печали», как человек.
На самом деле кошачье поведение совсем другое: коты выражают дискомфорт, потребности или стресс из-за голоса и мимики, а не из-за эмоциональных слез.
Кошки не плачут так, как люди. У людей слезы возникают во время сильных эмоций — грусти, радости или страха. У кошек слезы не способ выражения чувств.
Кот же может издавать звуки, которые людям кажутся плачем: при боли, страхе, одиночестве или когда хочет привлечь внимание. Даже если животное «сожалеет», это не сопровождается эмоциональным слезотечением, как у людей.
Кошачьи звуки: что это значит
То, что владельцы называют кошачьим плачем, на самом деле являются разными типами вокализации. Они зависят от возраста, породы, характера и обстоятельств. Самые распространенные варианты звуков:
вой;
громкое мяуканье;
тихое нытье.
Иногда коты издают короткие «щебетательные» звуки или отрывочные мяуканья, когда возбуждены или недовольны. При сильном стрессе вокализация становится длиннее, резко и назойливее — это сигнал дискомфорта, а не эмоционального плача.
Основные причины кошачьего «плача»
Громкие мяуканья и вой обычно имеют практическое объяснение:
Голод 1 кошки быстро запоминают время кормления. Пустая миска или задержка пищи могут побуждать животное громко мяукать.
Потребность выйти или зайти — дверь для кота — часть контроля территории. Мяуканье помогает получить доступ в нужную комнату.
Потребность во внимании — кот может «звать» владельца, когда ему не хватает взаимодействия: поглаживание, игры или присутствие человека.
Недовольство — если кота заставляют делать то, чего он не хочет (держать на руках, сажать в переноску), он может протестовать воем или резким мяуканьем.
Страх — новый человек, громкий звук или другое животное могут вызвать испуг и угрожающую вокализацию.
Плохое самочувствие — резкие изменения поведения, частое мяуканье или изменения в питании и туалетных привычках могут свидетельствовать о боли или болезни. В таких случаях следует обратиться к ветеринару.
Слезотечение у кошек: что значит
Если у кота слезятся глаза, это обычно не эмоциональный плач, а физиологическая или медицинская причина. Такое состояние называют эпифором: избыточное слезоотделение из-за проблем со слезными путями или раздражения.
Слезы выполняют важную функцию — увлажняют глаз, смывают пыль и защищают поверхность. Проблема возникает, когда:
появляются пятна на шерсти;
выделение и покраснение;
кот жмурится или третьи глаза лапой.
Самые распространенные причины слезотечения:
Вирусные и бактериальные инфекции глаз.
Аллергический конъюнктивит.
Поражение роговицы, раздражения или микротравмы.
Если вы заметили симптомы — покраснение, выделение или изменение поведения кота — не откладывайте визит к ветеринару. Своевременное обследование поможет избежать осложнений и сохранить здоровье глаз вашего любимца.