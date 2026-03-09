Что означают слезы кота: это признак эмоций или тревожный сигнал для здоровья

Могут ли коты плакать / © pexels.com

Реклама

На самом деле кошачье поведение совсем другое: коты выражают дискомфорт, потребности или стресс из-за голоса и мимики, а не из-за эмоциональных слез.

Кошки не плачут так, как люди. У людей слезы возникают во время сильных эмоций — грусти, радости или страха. У кошек слезы не способ выражения чувств.

Кот же может издавать звуки, которые людям кажутся плачем: при боли, страхе, одиночестве или когда хочет привлечь внимание. Даже если животное «сожалеет», это не сопровождается эмоциональным слезотечением, как у людей.

Реклама

Кошачьи звуки: что это значит

То, что владельцы называют кошачьим плачем, на самом деле являются разными типами вокализации. Они зависят от возраста, породы, характера и обстоятельств. Самые распространенные варианты звуков:

вой;

громкое мяуканье;

тихое нытье.

Иногда коты издают короткие «щебетательные» звуки или отрывочные мяуканья, когда возбуждены или недовольны. При сильном стрессе вокализация становится длиннее, резко и назойливее — это сигнал дискомфорта, а не эмоционального плача.

Основные причины кошачьего «плача»

Громкие мяуканья и вой обычно имеют практическое объяснение:

Голод 1 кошки быстро запоминают время кормления. Пустая миска или задержка пищи могут побуждать животное громко мяукать. Потребность выйти или зайти — дверь для кота — часть контроля территории. Мяуканье помогает получить доступ в нужную комнату. Потребность во внимании — кот может «звать» владельца, когда ему не хватает взаимодействия: поглаживание, игры или присутствие человека. Недовольство — если кота заставляют делать то, чего он не хочет (держать на руках, сажать в переноску), он может протестовать воем или резким мяуканьем. Страх — новый человек, громкий звук или другое животное могут вызвать испуг и угрожающую вокализацию. Плохое самочувствие — резкие изменения поведения, частое мяуканье или изменения в питании и туалетных привычках могут свидетельствовать о боли или болезни. В таких случаях следует обратиться к ветеринару.

Слезотечение у кошек: что значит

Если у кота слезятся глаза, это обычно не эмоциональный плач, а физиологическая или медицинская причина. Такое состояние называют эпифором: избыточное слезоотделение из-за проблем со слезными путями или раздражения.

Реклама

Слезы выполняют важную функцию — увлажняют глаз, смывают пыль и защищают поверхность. Проблема возникает, когда:

появляются пятна на шерсти;

выделение и покраснение;

кот жмурится или третьи глаза лапой.

Самые распространенные причины слезотечения:

Вирусные и бактериальные инфекции глаз. Аллергический конъюнктивит. Поражение роговицы, раздражения или микротравмы.

Если вы заметили симптомы — покраснение, выделение или изменение поведения кота — не откладывайте визит к ветеринару. Своевременное обследование поможет избежать осложнений и сохранить здоровье глаз вашего любимца.