Что означают цвета тряпок для уборки: как использовать каждую

Что означают цвета салфеток для уборки / © pexels.com

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Для туалета, ванной, кухни и мебели лучше иметь отдельные тряпки. Такой подход используется в профессиональном клининге, а ввести его можно и дома.

Что означают цвета тряпок для уборки

Цветовая маркировка позволяет быстро определить, для какой зоны предназначена салфетка. Благодаря этому меньше рисков случайно протереть кухонную столешницу тряпкой, которой только мыли сантехнику.

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Единой схемы для всех производителей и стран нет. В профессиональной уборке чаще всего используют четыре основных цвета — красный, желтый, синий и зеленый. Дополнительные цвета можно распределить в соответствии с конкретными потребностями.

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Красные салфетки для туалета

Красные или розовые тряпки обычно предназначены для зон с повышенным риском загрязнения. Ими протирают унитаз, его внешние поверхности и пол у туалета.

После такой уборки салфетку нужно постирать в соответствии с рекомендациями производителя. Использовать ее для кухонной мебели, раковин или столов нельзя.

Желтые салфетки для ванной комнаты

Желтые тряпки часто используют для очистки раковин, ванных, душевых кабин, кранов и других поверхностей в ванной комнате. Их удобно держать отдельно от салфеток для туалета.

Если в ванной есть несколько зон, можно разделить салфетки по назначению: одну оставить для раковины, другую — для душевой кабины. Это особенно полезно, когда поверхности нуждаются в различных очистных средствах.

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Синие салфетки — для мебели и общей уборки

Синие тряпки обычно подходят для протирания мебели, дверей, подоконников, зеркал и других поверхностей в жилых комнатах. Их можно использовать для удаления пыли и повседневных загрязнений.

Для стекла и зеркал лучше выбирать салфетки, не оставляющие ворса и разводов. Если синяя тряпка предназначена для мебели, не следует использовать ее для сантехники или кухонных рабочих поверхностей.

Зеленые салфетки — для кухни

Зеленые тряпки чаще всего назначают для кухонных столешниц, обеденных столов и поверхностей, на которых готовят еду. Их нужно хранить отдельно от салфеток для ванной и туалета.

После уборки кухни салфетку следует тщательно промыть или постирать. Если вытирали остатки сырого мяса, рыбы или других продуктов с высоким риском бактериального загрязнения, обычного ополаскивания может быть недостаточно. Следует соблюдать надлежащий режим стирки или заменить салфетку чистой.

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Для чего нужны черные и фиолетовые салфетки

Дополнительные цвета помогают разграничить задачи, для которых основной системы недостаточно.

Фиолетовые салфетки можно выделить для сухой уборки, пылеудаления из декоративных элементов, полок и труднодоступных мест. Они также могут быть предназначены для отдельных тонких поверхностей — в зависимости от материала салфетки и правил, установленных в доме.

Черные салфетки часто используют для ухода за автомобилем: протирание пластика в салоне, отдельные элементы интерьера и другие поверхности, для которых подходит конкретный материал. Для лакокрасочного покрытия автомобиля нужно выбирать мягкую чистую микрофибру, чтобы не поцарапать поверхность.

Назначение фиолетовых и черных тряпок не является общим стандартом. Если изготовитель указал другие рекомендации, следует руководствоваться ими.

Как правильно пользоваться салфетками разных цветов

Чтобы система цветовой маркировки работала, следует придерживаться нескольких правил:

Закрепите каждый цвет за определённой зоной. Например, красный оставьте для туалета, желтый — для ванной, зеленый — для кухни, синий — для комнат. Не используйте одну салфетку в разных помещениях. Даже если тряпка кажется чистой, на ней могут оставаться микроорганизмы и частицы грязи. Регулярно меняйте салфетки. Если ткань сильно загрязнена, имеет неприятный запах или долго остается влажной, ее нужно постирать или заменить. Правильно сушите тряпки. После использования не оставляйте их в ведре или закрытом контейнере. Влажная среда способствует размножению микроорганизмов. Стирайте салфетки по инструкции. Температура воды, допустимость отбеливателей и метод сушки зависят от материала. Храните чистые салфетки отдельно от используемых. Для удобства можно выделить отдельные корзины или подписанные контейнеры.

Следует помнить, что цвет сам по себе не обеззараживает ткань. Он помогает разграничить зоны, а гигиенический результат зависит от регулярной стирки, правильного использования моющих средств и соблюдения правил уборки.

FAQ

Что означает цвет салфеток для уборки?

В распространенной системе цветной маркировки красные салфетки используют для туалета, желтые — для поверхностей в ванной комнате, синие — для общей уборки, зеленые — для кухни. Фиолетовые могут предназначаться для сухой уборки, а черные — для ухода за автомобилем. Однако схема зависит от производителя и конкретных правил уборки.

Какого цвета салфетка для кухни и туалета?

Для кухонных столешниц и поверхностей, где готовят еду, обычно используют зелёные салфетки. Для унитаза и полов около него — красные или розовые. Эти тряпки нужно хранить отдельно и никогда не менять местами даже после визуальной очистки.

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