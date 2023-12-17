Что подарить на Рождество домашним питомцам: как британцы отмечают праздник вместе с животными

Какие Рождественские подарки получают в Британии домашние питомцы, на кого тратят больше — на собак или кошек

80 процентов опрошенных в этом году британцев - владельцев домашних животных считают, что их питомцы заслуживают рождественских подарков, поскольку они являются частью семьи.

Было опрошено более 2000 человек. Исследование показало. что в это Рождество на подарки собакам потрачено на 27 процентов больше, чем на кошек – кошки обычно получат подарков на сумму 19 фунтов стерлингов, а собаки – на 25 фунтов стерлингов.

В рейтинге подарков для собак на первых местах игрушки, которые можно кушать ужин из индейки, одеяло, джемпер, новые лежаки, хороший ошейник и новые игрушки. В то же время кошки получат под елку новые игрушки и царапинки.

11% опрошенных считают, что поведение их кошек не идеально, поэтому они попадут в список непослушных Санты и не получат на Рождество подарки, в то время как среди собак в этот список, по мнению хозяев, попадут только 8%.

72% британцев считают, что присутствие домашнего животного в Рождественский вечер делает празднование особенным, 23% готовит для них особую еду, 16% опрошенных сказали, что вместе с ними будут смотреть рождественские фильмы.

Подарки для животных

На основе опроса был составлен список праздничных традиций, придерживаемых британцами на Рождество и лучших подарков, которые они дарят домашним любимцам. Посмотрите, может, этот список также вдохновит вас на рождественский подарок для кота или собаки.

Топ 15 традиций и рождественских подарков для британских животных

Новая игрушка Немного нового лакомства Упаковка подарков таким образом, чтобы все члены семьи, в том числе животные, смогли их открыть самостоятельно. Общий просмотр рождественского фильма, обнявшись на диване. Общий рождественский ужин всей семьей. Новая кровать. Новый ошейник. Особый рождественский ужин для животных. Адвент-календарь. Рождественский джемпер. Новая зимняя куртка для холодных прогулок. Рождественская открытка. Напитки для животных. Общая поездка в места, куда разрешено брать домашних животных. Посещение с животным рождественской трапезы.

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