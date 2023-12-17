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Что подарить на Рождество домашним питомцам: как британцы отмечают праздник вместе с животными

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
2 мин
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Что подарить на Рождество домашним питомцам: как британцы отмечают праздник вместе с животными

Рождество с домашними питомцами

Какие Рождественские подарки получают в Британии домашние питомцы, на кого тратят больше — на собак или кошек

80 процентов опрошенных в этом году британцев - владельцев домашних животных считают, что их питомцы заслуживают рождественских подарков, поскольку они являются частью семьи.

Было опрошено более 2000 человек. Исследование показало. что в это Рождество на подарки собакам потрачено на 27 процентов больше, чем на кошек – кошки обычно получат подарков на сумму 19 фунтов стерлингов, а собаки – на 25 фунтов стерлингов.

В рейтинге подарков для собак на первых местах игрушки, которые можно кушать ужин из индейки, одеяло, джемпер, новые лежаки, хороший ошейник и новые игрушки. В то же время кошки получат под елку новые игрушки и царапинки.

11% опрошенных считают, что поведение их кошек не идеально, поэтому они попадут в список непослушных Санты и не получат на Рождество подарки, в то время как среди собак в этот список, по мнению хозяев, попадут только 8%.

72% британцев считают, что присутствие домашнего животного в Рождественский вечер делает празднование особенным, 23% готовит для них особую еду, 16% опрошенных сказали, что вместе с ними будут смотреть рождественские фильмы.

Подарки для животных / ©
Подарки для животных

На основе опроса был составлен список праздничных традиций, придерживаемых британцами на Рождество и лучших подарков, которые они дарят домашним любимцам. Посмотрите, может, этот список также вдохновит вас на рождественский подарок для кота или собаки.

Топ 15 традиций и рождественских подарков для британских животных

  1. Новая игрушка
  2. Немного нового лакомства
  3. Упаковка подарков таким образом, чтобы все члены семьи, в том числе животные, смогли их открыть самостоятельно.
  4. Общий просмотр рождественского фильма, обнявшись на диване.
  5. Общий рождественский ужин всей семьей.
  6. Новая кровать.
  7. Новый ошейник.
  8. Особый рождественский ужин для животных.
  9. Адвент-календарь.
  10. Рождественский джемпер.
  11. Новая зимняя куртка для холодных прогулок.
  12. Рождественская открытка.
  13. Напитки для животных.
  14. Общая поездка в места,  куда разрешено брать домашних животных.
  15. Посещение с животным рождественской трапезы.

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Дата публикации
Просмотры
28
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