Что подушечки лап могут сказать о вашем коте: в Сети стал популярным японский метод Nekteso

Лапка кота / © Unsplash

Японский тренд Nekteso, который предлагает определять характер кота по форме его лап, снова активно распространяется в соцсетях. Сторонники метода утверждают, что достаточно внимательно присмотреться к центральной подушечке на лапе — и можно понять темперамент животного. Некоторые даже говорят о якобы исследованиях с участием более 2000 котов. Впрочем, научного подтверждения этого метода все же нет.

Об этом сообщило издание PetBook.

Концепцию Nekteso создал японец Акацуки, которого в его же книге описывают как «большого любителя котов и хироманта». Название происходит от японских слов «neko» (кот) и «teso» (чтение по руке). Первое издание книги «Nekoteso» вышло еще в 2013 году, так что сама идея не нова. Однако благодаря TikTok и Instagram она периодически получает новую волну популярности.

Суть метода заключается в том, что нужно рассмотреть форму самой большой — подошвенной — подушечки лапы. Именно ее очертания якобы указывают на черты характера животного. При этом в разных источниках можно найти от четырех до шести типов классификаций, и они не всегда совпадают. Без обращения к оригинальной книге трудно понять, какая система соответствует замыслу автора.

Среди самых распространенных вариантов толкования следующие:

Форма сердца.

Средняя часть подушечки напоминает сердце. Таким котам приписывают любовь к объятиям, «болтливость» и склонность к лакомствам.

Круглая форма («рисовый шарик»).

Подушечка имеет округлый вид. Считается, что это признак общительного, активного кота, который хорошо чувствует себя среди других животных и может быть преданным хозяину.

Сплющенный верх с выемкой («гора Фудзи»).

Такие кошки как бы спокойны, самодостаточны, предпочитают быть единственными любимцами в доме и настороженно относятся к незнакомцам.

Сплющенный верх без четкой выемки.

Этому типу приписывают отстраненность и избирательность в контактах с людьми.

Треугольная форма («ракетная площадка»).

Верхняя часть подушечки сужается к острому углу. Таких кошек описывают как своенравных и независимых. Они не любят чрезмерных прикосновений и могут резко реагировать, если что-то не нравится.

«Рисовое зерно».

Все части подушечки вытянуты и напоминают зернышко. Этим котам приписывают застенчивость, осторожность и чувствительность к громким звукам.

«Клевер».

Подушечки образуют выразительное углубление в нижней части. Таких животных называют эмоциональными, очень привязанными к хозяину, игривыми и требовательными к вниманию.

Редактор PETBOOK и биолог Саския Шнайдер обратила внимание, что описания характеров сформулированы достаточно обобщенно. Именно поэтому многие владельцы легко находят в них черты своих любимцев — подобно тому, как люди узнают себя в гороскопах.

Во время собственного эксперимента Шнайдер попыталась «прочитать» лапу своей кошки породы мейн-кун. Больше всего подходила треугольная форма. Описание — общительная, авантюрная, но не слишком склонная к объятиям — совпало с поведением животного. При этом она отметила, что сам процесс непростой: чтобы рассмотреть подушечки, нужно приблизиться к лапе, а длинная шерсть между пальцами может мешать.

Несмотря на популярность в соцсетях, Nekteso не имеет подтвержденной научной базы. В TikTok и других платформах можно найти утверждение о якобы исследованиях с участием более 2000 котов, однако доказательств существования такой работы нет. На это обращают внимание и сами пользователи в комментариях.

Фактически Nekteso — это скорее эзотерически вдохновленная игра, интерпретирующая личность животного по внешним признакам. По своей логике метод близок к гороскопам или традиционной хиромантии: формулировки характеристик достаточно обобщенные, поэтому многие владельцы могут узнать в них своего питомца.

Несмотря на это, в науке действительно существуют исследования, которые анализировали связь между поведением кошек и использованием лап.

В частности, в 2016 году американская исследовательская группа опубликовала работу в журнале «Journal of Comparative Psychology», где изучала влияние «преимущества лапы» на поведенческие особенности животных. Оказалось, что коты, которые чаще пользуются левой лапой, обычно более тревожные и осторожные в отношении новых раздражителей. Зато животные с выраженной «праволапостью» чаще демонстрируют любознательность и легче контактируют с незнакомой средой. В то же время эти исследования касаются именно доминирования лапы, а не ее формы.

