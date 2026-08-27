Что приготовить, когда мало денег: 10 бюджетных блюд из простых продуктов

Что приготовить, когда пусто в кошельке: 10 простых решений для семейного меню

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Скромный бюджет на продукты — не повод отказываться от вкусной и питательной пищи. Имея под рукой базовые ингредиенты, такие как картофель, рис, макароны, яйца, фасоль или сезонные овощи, можно легко приготовить полноценные обеды и ужины для всей семьи.

Большинство этих блюд готовятся в одной сковороде или кастрюле, хорошо хранятся и смакуют даже на следующий день. Рецепты этих блюд публикует издание Рrotv.

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1. Картофель по-крестьянски с луком

Картофель является одним из самых универсальных ингредиентов, если вы хотите приготовить еду с ограниченным бюджетом.

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Отварите картофель в мундире, дайте ему остыть и нарежьте кусочками. На сковороде обжарьте лук на небольшом количестве масла, затем добавьте картофель и приправьте солью, перцем и паприкой. Если у вас есть это в холодильнике, можно добавить несколько ломтиков колбасы, немного творога или яйцо.

Блюдо сытное, быстро готовится и может быть подано как на обед, так и на ужин.

2. Рис с овощами

Рис — еще одно хорошее решение для тех дней, когда вы хотите потратить как можно меньше.

Обжарьте лук, добавьте промытый рис и в зависимости от того, что у вас есть под рукой, морковь, горошек, кукурузу или перец. Влейте воду и тушите все, пока рис не станет рыхлым.

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Вы можете есть рис просто так или превратить его в более сытное блюдо, положив сверху жареное яйцо.

3. Паста с томатным соусом

Вам не нужно мясо или сложные ингредиенты для хорошей тарелки пасты.

Отварите пасту, а для соуса обжарьте немного лука и чеснока, затем добавьте помидоры консервированные или томатный сок. Приправьте солью, перцем и ореганом и дайте соусу попеть несколько минут.

Если у вас есть творог или пармезан, можно посыпать им сверху. Если нет, то паста вкусна и без нее.

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4. Картофельное блюдо

Картофельное блюдо может быть одним из лучших вариантов для людей с ограниченным бюджетом.

Вам понадобится картофель, лук, немного растительного масла, паприка, соль и, если есть, томатный сок. Обжарьте лук, добавьте паприку и нарезанный кубиками картофель, затем залейте водой. В конце можно добавить немного томатного сока и зелени.

Это такое блюдо, которое хорошо хранится и его можно разогреть на следующий день.

5. Картофельный омлет

Когда у вас дома есть несколько яиц и картофель, у вас уже есть основа для сытной трапезы.

Нарежьте картофель кубиками и обжарьте его на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Когда она станет мягкой и слегка подрумянится, добавьте яйца, взбитые с солью и перцем.

Вы также можете добавить лук, зелень или немного сырого, если у вас есть что-то в холодильнике.

6. Нежирная фасоль с луком

Фасоль — хороший выбор, если вы ищете пищу, которая утоляет голод.

Если вы используете сушеную фасоль, ее следует предварительно замочить и отварить. Для более быстрого приготовления можно использовать консервированную фасоль.

Приготовьте простой соус из лука, чуть-чуть томатного сока, соли, перца и паприки, затем добавьте фасоль и оставьте на огне на несколько минут. Со свежим или поджаренным хлебом вы получите простое и сытное блюдо.

7. Полента с яйцом и сыром

Полента может превратить несколько простых ингредиентов в очень сытное блюдо.

Приготовьте ленту из кукурузной муки, воды и соли и подавайте с жареным яйцом и небольшим количеством сыра. Если у вас есть сметана, можно добавить сверху ложку.

Это классическое сочетание, которое легко приготовить и подойдет даже для скорой вечери.

8. Сливочный овощной суп

Не выбрасывайте овощи, которые стали размягчаться. Из моркови, картофеля, лука, кабачков или сельдерея можно приготовить кремовый суп.

Овощи отварите в подсоленной воде до мягкости, затем сделайте из них пюре. Если у вас есть, можно добавить немного молока или сливок, но суп и так выходит вкусным и простым.

Крутоны можно приготовить даже из остатков хлеба с предыдущего дня.

9. Овощное рагу

Рага идеально подходит для того, чтобы использовать то, что осталось в холодильнике.

Лук может быть основой, а сверху можно добавить картофель, морковь, кабачки, перец, помидоры или другие доступные овощи. Приправьте солью, перцем и паприкой и потушите все, пока овощи не станут мягкими.

Не обязательно придерживаться строгого рецепта. Рагу — это то блюдо, которое можно импровизировать, исходя из того, что есть дома.

10. Паста с яйцом и чесноком

Для очень быстрого блюда отварите пасту и сохраните часть воды, в которой она варилась. В сковороде разогрейте немного растительного масла с чесноком, добавьте пасту и немного воды, в которой она варилась.

В конце можно добавить взбитое яйцо и быстро перемешать, чтобы получить сливочный соус. Соли, перца и немного зелени достаточно для простого, но вкусного блюда.

Как готовить дешевле, когда у вас ограничен бюджет

Когда вы хотите снизить расходы, важно не только то, что вы готовите, но и как вы делаете покупки.

Купите универсальные ингредиенты. Картофель, рис, макароны, яйца, фасоль и чечевицу можно использовать во многих комбинациях.

Используйте то, что у вас есть дома. Прежде чем идти в магазин, проверьте холодильник. Зачастую несколько остатков ингредиентов могут стать полноценным блюдом.

Готовьте больше блюд одновременно. Кастрюля картофеля, фасоли или риса может обеспечить несколько порций и помочь вам избежать покупки готового блюда.

Выбирайте сезонные овощи. Обычно они более бюджетны, чем несезонные варианты.

Не выбрасывайте остатки хлеба или овощей. Сухой хлеб можно превратить в панировочные сухари или крутоны, а овощи можно добавить в суп, рагу или омлет.

Для вкусного блюда не требуется много ингредиентов.

Когда денег мало, секрет заключается в выборе недорогих ингредиентов, которые можно совмещать разными способами. Из картофеля, риса, макарон, яиц, бобовых и нескольких овощей вы можете приготовить достаточно вариаций, чтобы не есть одно и то же ежедневно.

Раньше мы писали, как правильно хранить подсолнечное масло, где держать открытую бутылку и сколько времени оно не портится.

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